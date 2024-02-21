Про ймовірну зустріч Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.
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Що відомо про зустріч лідерів двох країн
Рама повідомив Ердогану, що найближчими днями проведуть зустріч на високому рівні з президентом Зеленським. Це відбудеться в рамках саміту країн Південно-Східної Європи.
Він також подбав про те, щоб лідер Туреччини теж був запрошений на цей саміт для зустрічі з українським президентом.
"Хоча в нього дуже насичений порядок денний, він прийняв це запрошення", – додав прем'єр Албанії.
Візит Путіна до Туреччини відклали: основне
- Владімір Путін мав намір летіти до Туреччини. Російський диктатор повинен був зустрітися з Реджепом Ердоганом ще 12 лютого.
- Однак згодом ЗМІ країни-агресорки повідомили, що візит Владіміра Путіна до Туреччини відклали.
- Журналістка турецького видання Hürriyet Ханде Фират пояснила, що візит російського диктатора до Туреччини перенесли на пізніший термін. Згодом кремлівські ЗМІ із посиланням на анонімні джерела підтвердили інформацію про перенесення поїздки.
- Деякі російські медіа повідомили, що Путін нібито поїде туди наприкінці квітня або на початку травня.
- Станом на 7 лютого рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявляв, що підготовка зустрічі російського диктатора з турецьким лідером буцімто триває.
- За попередніми даними поплічника очільника Кремля, президент країни-агресорки може поїхати до Туреччини у квітні 2024 року.