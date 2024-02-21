Про ймовірну зустріч Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

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Що відомо про зустріч лідерів двох країн

Рама повідомив Ердогану, що найближчими днями проведуть зустріч на високому рівні з президентом Зеленським. Це відбудеться в рамках саміту країн Південно-Східної Європи.

Він також подбав про те, щоб лідер Туреччини теж був запрошений на цей саміт для зустрічі з українським президентом.

"Хоча в нього дуже насичений порядок денний, він прийняв це запрошення", – додав прем'єр Албанії.

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