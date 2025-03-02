Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BВС. О предстоящей аудиенции рассказал и сам украинский лидер на встрече с премьером Британии Киром Стармером.

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Зеленский встретится с Чарльзом III

Британский вещатель уточняет – встреча президента Украины и короля Великобритании состоится по просьбе украинского правительства.

Напомним, ранее Чарльз III пригласил в Великобританию президента США. Письмо от короля в Белый дом привез премьер-министр, однако дата визита пока неизвестна.

Мы с нетерпением ждем этого события, чтобы почтить короля. Ваша страна – фантастическая страна, и для нас будет честью посетить ее,

– сказал Дональд Трамп.

Интересно, что он может стать первым избранным политическим лидером современности, которого британский монарх примет с двумя государственными визитами – в июне 2019 года Трамп гостил у покойной Елизаветы II.