24 Канал Новости Украины Я готов встретиться с Петером Мадьяром в любой момент, –Зеленский
22 апреля, 19:52
Я готов встретиться с Петером Мадьяром в любой момент, –Зеленский

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Президент Зеленский заявил о готовности встретиться с премьером Венгрии Петером Мадьяром для поддержания мирных отношений.
  • Зеленский надеется на конструктивность от венгерской позиции и отметил, что встреча может состояться в любой момент.

Президент Зеленский заявил, что готов встретиться с премьером Венгрии Петером Мадьяром. Глава государства отметил, что соседние страны точно должны жить в мире.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что известно о заявлении Зеленского?

Глава государства 22 апреля заявил, что готов встретиться с Мадьяром. Зеленский отметил, что надеется на конструктивность от венгерской позиции.

Мы (Украина – 24 Канал) также будем демонстрировать шаги на встречу. Мы соседи, поэтому мы должны жить точно в мире,
– заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что встреча может состояться в любой момент и добавил, что у нового премьер-министра есть много вопросов по формированию правительства и ЕС.

Последние новости об отношениях Украины и Венгрии

  • Венгрия и Словакия поддержат предоставление Украине кредита от ЕС, если поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" будут возобновлены.

  • Глава европейской дипломатии Кая Каллас ожидает положительного решения по займу на 90 миллиардов евро для Украины в течение следующих 24 часов.

  • Петер Мадьяр заявил, что обсудит возвращение заблокированных активов Ощадбанка только после вступления в должность. Он выразил сомнения относительно обстоятельств инцидента и обещал сосредоточиться на более важных вопросах после назначения.