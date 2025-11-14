Укр Рус
24 Канал Новости Украины Зеленский встретится с Макроном: известные дата, место и причина
14 ноября, 12:48
2

Зеленский встретится с Макроном: известные дата, место и причина

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский встретится с Эммануэлем Макроном в Париже для обсуждения поддержки Украины.
  • На встрече они будут обсуждать двустороннее сотрудничество в энергетической, экономической и оборонной сферах.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже для обсуждения помощи Киеву.

Уже известна точная дата визита украинского президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Смотрите также Дело не только в украденных миллионах: как мир реагирует на коррупционный скандал и как это бьет по доверию к Украине

Когда и где пройдет встреча Макрона и Зеленского?

Офис президента Франции сообщил, что Эммануэль Макрон в понедельник, 17 ноября встретится с Владимиром Зеленским в Париже, чтобы подтвердить долгосрочную поддержку Францией безопасности Украины.

По данным агентства, согласно обнародованному заявлению, в рамках соответствующей встречи президенты обоз стран, в частности, обсудят двустороннее сотрудничество в энергетической, экономической, а также оборонной сферах.

Что известно о предыдущих визитах президента?

  • В конце октября Владимир Зеленский в третий раз в этом году встретился с королем Чарльзом III в Великобритании. Также он разговаривал с премьер-министром Киром Стармером и принял участие в заседании "коалиции желающих".

  • До этого он побывал в Брюсселе, где пообщался с журналистами. Тогда в комментарии представителям СМИ Владимир Зеленский отметил, что не знает деталей мирного плана Европы, несмотря на обсуждение с партнерами.

  • Еще раньше президент был с визитом в Норвегии. Его самолет приземлился в военной части аэропорта Гардермон. Его встретил премьер-министр страны Йонас Стере. Позже Владимир Зеленский посетил еще Швецию.