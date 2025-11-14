Зеленский встретится с Макроном: известные дата, место и причина
- Владимир Зеленский встретится с Эммануэлем Макроном в Париже для обсуждения поддержки Украины.
- На встрече они будут обсуждать двустороннее сотрудничество в энергетической, экономической и оборонной сферах.
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже для обсуждения помощи Киеву.
Уже известна точная дата визита украинского президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.
Когда и где пройдет встреча Макрона и Зеленского?
Офис президента Франции сообщил, что Эммануэль Макрон в понедельник, 17 ноября встретится с Владимиром Зеленским в Париже, чтобы подтвердить долгосрочную поддержку Францией безопасности Украины.
По данным агентства, согласно обнародованному заявлению, в рамках соответствующей встречи президенты обоз стран, в частности, обсудят двустороннее сотрудничество в энергетической, экономической, а также оборонной сферах.
Что известно о предыдущих визитах президента?
В конце октября Владимир Зеленский в третий раз в этом году встретился с королем Чарльзом III в Великобритании. Также он разговаривал с премьер-министром Киром Стармером и принял участие в заседании "коалиции желающих".
До этого он побывал в Брюсселе, где пообщался с журналистами. Тогда в комментарии представителям СМИ Владимир Зеленский отметил, что не знает деталей мирного плана Европы, несмотря на обсуждение с партнерами.
Еще раньше президент был с визитом в Норвегии. Его самолет приземлился в военной части аэропорта Гардермон. Его встретил премьер-министр страны Йонас Стере. Позже Владимир Зеленский посетил еще Швецию.