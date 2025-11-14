Зеленський зустрінеться з Макроном: відомі дата, місце та причина
- Володимир Зеленський зустрінеться з Еммануелем Макроном у Парижі для обговорення підтримки України.
- На зустрічі вони обговорюватимуть двосторонню співпрацю в енергетичній, економічній та оборонній сферах.
Президент України Володимир Зеленський найближчими днями зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі для обговорення допомоги Києву.
Вже відома точна дата візиту українського президента. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.
Коли й де пройде зустріч Макрона та Зеленського?
Офіс президента Франції повідомив, що Еммануель Макрон у понеділок, 17 листопада зустрінеться з Володимиром Зеленським у Парижі, щоб підтвердити довгострокову підтримку Францією безпеки України.
За даними агентства, згідно з оприлюдненою заявою, у рамках відповідної зустрічі президенти обоз країн, зокрема, обговорять двосторонню співпрацю в енергетичній, економічній, а також оборонній сферах.
Що відомо про попередні візити президента?
Наприкінці жовтня Володимир Зеленський утретє цього року зустрівся з королем Чарльзом III у Великій Британії. Також він розмовляв з прем'єр-міністром Кіром Стармером та взяв участь у засіданні "коаліції охочих".
До цього він побував у Брюсселі, де поспілкувався із журналістами. Тоді у коментарі представникам ЗМІ Володимир Зеленський зазначив, що не знає деталей мирного плану Європи, попри обговорення з партнерами.
Ще раніше президент був з візитом у Норвегії. Його літак приземлився у військовій частині аеропорту Гардермон. Його зустрів прем'єр-міністр країни Йонас Стере. Пізніше Володимир Зеленський відвідав ще Швецію.