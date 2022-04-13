Встреча Зеленского и Путина может решить принципиальные разногласия, – Подоляк

Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в рабочих подгруппах. Вместе с тем, встреча президентов нужна, чтобы закончить войну и решить принципиальные разногласия.

Переговоры между Украиной и Россией продолжаются

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что переговоры продолжаются в онлайн режиме, сейчас внимание сосредоточено на юридических нюансах.

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В настоящее время переговорный процесс проходит в онлайн-формате на уровне рабочих подгрупп. Обсуждаются юридические нюансы. В этом смысле, безусловно, тяжело. С точки зрения коммуникации – тяжело,

– заметил Подоляк.

Что нужно, чтобы встреча президентов состоялась

Кроме того, советник подчеркнул, что встреча президентов, безусловно, нужна, ведь это поможет остановить войну. Однако, чтобы отстаивать свою позицию, Украина должна доказать, что умеет воевать. Она уже это доказала.

На уровне президентов можно разрешить принципиальный спор между Украиной и Россией, остановить войну. Но для того чтобы эта встреча состоялась, нужно иметь определенные позиции. Для Украины определенные позиции четкие – мы должны доказать, что умеем воевать, мы это уже доказали,

– подчеркнул Подоляк.

Также, по словам Подоляка, нужно доказать, что Россия будет терять из-за войны очень много, не только в санкционном, экономическом смысле, но и на полях сражений. Так, во время переговоров будет гораздо проще отстаивать свою позицию.

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