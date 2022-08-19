путин планирует приехать на саммит G20 на Бали: там может состояться встреча с Зеленским

президент россии владимир путин планирует посетить саммит G20. Также на мероприятие приглашен украинский лидер Владимир Зеленский.

Саммит состоится в Индонезии в ноябре этого года. Об этом сообщил президент страны Джоко Видодо.

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Что известно о поездке путина

По словам Видодо, путин лично сказал ему, что приедет на саммит. Президент страны-агрессора также обсудил с лидером Индонезии подготовку к G20 на Бали.

Также на саммит приедет глава КНР Си Цзиньпин. Как отметили в СМИ, присутствие Цзиньпина и путина привело бы к противостоянию с президентом США Джо Байденом и другими демократическими лидерами, которые намерены встретиться лично впервые после вторжения в Украину.

Нападение россии на Украину, которое произошло вскоре после того, как лидеры россии и Китая объявили о "безграничном" партнерстве, привело к тому, что G20 разделилась в вопросе введения санкций против рф,

– отметили в издании.

В кремле испугались вероятной встречи путина и Зеленского

В Офисе Президента не исключали, что Владимир Зеленский может посетить саммит G20, если там будет владимир путин. В кремле сразу заявили, что встречи не будет.

Отметим, что в интервью BBC советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос о формате участия президента Зеленского в саммите "Большой двадцатки" в Индонезии еще не решили.

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