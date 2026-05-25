Следующие 6 месяцев должны стать максимальной стабилизацией работы страны, –Арахамия

В понедельник, 25 мая, состоялась встреча фракции "Слуга народа" с президентом Зеленским. Во время заседания обсуждались вопросы экономических вызовов и основные задачи для страны на ближайший период.

В приоритете – обеспечить устойчивость государственных институтов, поддержку армии, своевременные выплаты людям, работу энергетики, экономики и местного самоуправления. Об этом вечером 25 мая сообщил председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как Арахамия прокомментировал проведенное совещание?

По словам руководителя фракции, страна должна и в дальнейшем выполнять шаги, необходимые для продвижения к членству в Европейском Союзе.

Отдельно был затронут вопрос дипломатических усилий. Арахамия отметил, что стране нужен не "замороженный" конфликт, а реальный путь к миру, который предусматривает сохранение жизней, усиление международной поддержки и увеличение давления на государство-агрессора.

Для этого важны сильная позиция Украины, внутреннее единство и слаженная работа всех государственных институтов.

Все понимают: следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны,

– подчеркнул Арахамия.

О чем говорил Зеленский во время встречи?

Владимир Зеленский высказал предположение, что активная фаза войны может завершиться до ноября 2026 года. Он отметил, что Украина имеет понимание возможных путей для достижения этого результата.

В то же время в Офисе Президента в комментарии для 24 Канала подтвердили, что такие слова действительно звучали, однако отметили: речь идет скорее о наличии плана по прекращению горячей фазы конфликта, а не о гарантированном прогнозе.

Также в ОП подчеркнули, что реализация этого сценария возможна только при определенных условиях, в частности в зависимости от формата и развития отношений с международными партнерами.