Встреча Зеленского с представителями Трампа затягивается, начался новый раунд

6 сентября в Киеве начались переговоры Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Известно, что дипломатическая встреча несколько затягивается.

Пресс-секретарь ОП Сергей Никифоров рассказал о планах проведения консультаций с европейскими представителями. Подробности сообщает корреспондент 24 Канала.

Что известно о переговорах Зеленского со спецпосланниками Трампа?

Сначала около 13:30 состоялся своего рода неформальный этап переговоров за ланчем.

Около 14:15 на странице президента появилось сообщение о начале переговорного процесса с американцами.

Примерно через 3 часа завершился этот раунд переговоров между Зеленским и спецпредставителями США.

Переговоры Зеленского со спецпредставителями Трампа: смотрите видео 24 Канала

Отмечалось, что после небольшого перерыва пройдут переговоры в трехстороннем формате: с участием украинской, американской и европейской команд. Стоить добавить, что в Киев прибыли представители Франции, Германии и Великобритании, о чем сообщал, в частности, Кирилл Буданов.

Интересно! Поскольку добавился полноценный раунд переговоров с участием трех сторон, встреча затягивается, и сколько еще она продлится – пока никто не знает.

Новый раунд переговоров, уже с европейцами, начался около 17:20. Заметим, что накануне Джаред Кушнер и Стив Уиткофф находились с визитом в Москве.



Мирные переговоры с участием Кушнера и Уиткоффа в Киеве / 24 Канал

Напомним, ранее мы писали о том, что американцы прибыли в украинскую столицу специальным поездом – "мирным экспрессом". Владимир Зеленский отмечал, что Украина готовила встречу Уиткоффа и Кушнера в аэропорту, однако из-за российских угроз использование авиатранспорта пришлось исключить.