Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Петр Олещук. По его словам, Трамп уже активно нападает на Украину и пытается оправдать российского диктатора Путина. Поэтому возникает много вопросов относительно того, принесет ли эта встреча конкретные результаты.
Чего ожидать от встречи Зеленского и Виткоффа?
Как подчеркнул политолог, создается впечатление, что Трампу фактически безразлично, что происходит в Украине. Об этом свидетельствуют его недавние заявления. Особенно возмутительными были слова о том, что "Россия ведет себя нормально по отношению к Украине" и ничего особенного не делает.
Все это наводит на мысль, что формат мирных переговоров через Виткоффа и Кушнера фактически не имеет никакого смысла. Американцы просто взяли и подарили Путину множество "козырей".
Путин не хочет идти на прекращение огня. Он, конечно, скажет это американцам по-другому. Потешит самолюбие Трампа и пообещает его семье дополнительные доходы. Будет манипулировать, лгать, но на уступки не пойдет. Поэтому я ничего не жду от этих встреч,
– сказал Олещук.
Политолог оценил нынешние отношения Украины и США: смотрите видео 24 Канала
Кроме того, вряд ли удастся вообще наладить отношения с администрацией Трампа. Однако вариант исправить ситуацию существует. Все зависит от давления со стороны Конгресса и американского общества.
По мере ослабления влияния администрации Трампа в США он будет более адекватно подходить к дипломатии. Но ничего хорошего от них не стоит ожидать. Речь идет о минимизации ущерба. Чтобы это сделать, нужно работать с Конгрессом и другими американскими институтами,
– сказал Олещук.
Добавим, что президент Владимир Зеленский провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио. В частности, они обсуждали ракеты для Patriot, налаживание системы предупреждения о баллистических атаках и возобновление полноценной работы Starlink в Украине.