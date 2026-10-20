Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук. За його словами, Трамп вже сильно кидається на Україну та намагається відбілити російського диктатора Путіна. Тому є багато питань щодо того, чи ця зустріч принесе конкретні результати.

Чого очікувати від зустрічі Зеленського і Віткоффа?

Як наголосив політолог, складається враження, що Трампу фактично байдуже до того, що відбувається в Україні. Про це свідчать його нещодавні заяви. Особливо обурливими були слова, що "Росія поводиться нормально щодо України" та нічого особливого не робить.

Все це наштовхує на думку, що формат мирних переговорів через Віткоффа та Кушнера фактично не має жодного сенсу. Американці просто взяли та подарували Путіну безліч "козирів".

Путін не хоче йти на припинення вогню. Він, звісно, американцям скаже це в інший спосіб. Потішить самолюбство Трампа та пообіцяє його сім'ї додаткові доходи. Буде маніпулювати, брехати, але не йтиме на поступки. Тому нічого від цих зустрічей я не очікую,

– сказав Олещук.

Політолог оцінив теперішні відносини України і США: дивіться відео 24 Каналу

Крім того, навряд чи вдасться взагалі налагодити відносини з адміністрацією Трампа. Однак варіант виправити ситуацію існує. Все залежить від тиску з боку Конгресу та американського суспільства.

Коли слабшатиме вплив адміністрації Трампа у США, той більш адекватно підходитиме до дипломатії. Але нічого доброго від них не варто очікувати. Тут ідеться про мінімізацію шкоди. Щоб це зробити, потрібно працювати з Конгресом та іншими американськими інституціями,

– сказав Олещук.

Додамо, президент Володимир Зеленський провів розмову з держсекретарем США Марком Рубіо. Зокрема вони говорили про ракети до Patriot, налагодження системи попередження про атаки балістикою та відновлення повноцінної роботи Starlink в Україні.