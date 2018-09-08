Встреча лидера КНДР и Путина: появилось важное заявление

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности осуществить визит в Россию. Произошло это во время его встречи со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

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Как подчеркивается, Матвиенко, в частности, передала Ким Чен Ыну послание от президента России Владимира Путина, вместе с тем северокорейский руководитель в ответ подтвердил готовность посетить РФ с визитом.



"Я выполнила поручение Владимира Путина, передала его послание. В ответ он сказал, что подтверждает готовность и его желание приехать с официальным визитом в Россию, поскольку Владимир Владимирович пригласил его официально", – отметила политики на.



В то же время она добавила, что Ким Чен Ын не хочет откладывать визит и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита.

Он сказал, что для него крайне важна встреча с президентом России: "Мы должны в двустороннем плане обсудить стратегию и перспективу нашего сотрудничества, и, конечно же, я хотел бы с ним обсудить целый ряд важных, серьезных вопросов международной повестки дня". При этом подчеркнул, что Россия играет крайне важную роль в политико-дипломатическом урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова, наши подходы, а также подходы главы государства Северной Корее совпадают,

– убеждает Матвиенко.

Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин написал Ким Чен Ыну по случаю годовщины освобождения Северной Кореи. В письме он также отметил, что готов встретиться лидером КНДР в ближайшее время.