Встреча "нормандской четверки": известен график Зеленского в Париже

Сначала президент встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном, затем увидится с немецким канцлером Ангелой Меркель, уже после этого "нормандская четверка" соберется вместе на совместном саммите. В графике нет ни одного упоминания о возможной двусторонней встрече Зеленского и Путина.

В конце своей встречи "нормандская четверка" выйдет к журналистам для совместной пресс-конференции. Соответствующий документ Офис Президента предоставил "Европейской правде". Актуально: Пристайко назвал главную "красную линию" на нормандском саммите в Париже График Зеленского в Париже: Президент Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву);

В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном;

В 15:30 – встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель;

В 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";

В 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ. Официально двустороннюю встречу с Путиным анонсировала только немецкая сторона. Так, Ангела Меркель встретится с Владимиром Путиным перед тем, как увидится с Зеленским. Что известно о встрече в нормандском формате: Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.

В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.