Встреча "нормандской четверки": известен график Зеленского в Париже
Сначала президент встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном, затем увидится с немецким канцлером Ангелой Меркель, уже после этого "нормандская четверка" соберется вместе на совместном саммите. В графике нет ни одного упоминания о возможной двусторонней встрече Зеленского и Путина.
В конце своей встречи "нормандская четверка" выйдет к журналистам для совместной пресс-конференции. Соответствующий документ Офис Президента предоставил "Европейской правде".
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График Зеленского в Париже:
- Президент Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву);
- В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном;
- В 15:30 – встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель;
- В 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";
- В 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ.
Официально двустороннюю встречу с Путиным анонсировала только немецкая сторона. Так, Ангела Меркель встретится с Владимиром Путиным перед тем, как увидится с Зеленским.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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