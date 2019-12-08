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      Встреча "нормандской четверки": известен график Зеленского в Париже

      98 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      Сначала президент встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном, затем увидится с немецким канцлером Ангелой Меркель, уже после этого "нормандская четверка" соберется вместе на совместном саммите. В графике нет ни одного упоминания о возможной двусторонней встрече Зеленского и Путина.

      В конце своей встречи "нормандская четверка" выйдет к журналистам для совместной пресс-конференции. Соответствующий документ Офис Президента предоставил "Европейской правде".

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      График Зеленского в Париже:

      • Президент Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву);
      • В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном;
      • В 15:30 – встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель;
      • В 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";
      • В 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ.

      Официально двустороннюю встречу с Путиным анонсировала только немецкая сторона. Так, Ангела Меркель встретится с Владимиром Путиным перед тем, как увидится с Зеленским.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
      10 декабря война на Донбассе не закончится, – пресс-секретарь Зеленского о "Нормандии"
      сегодня
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Новости Франции
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