Зустріч "нормандської четвірки": відомий графік Зеленського у Парижі

Спочатку президент зустрінеться із французьким лідером Еммануелем Макроном, потім побачиться з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, вже після цього "нормандська четвірка" збереться разом на спільному саміті. У графіку не має жодної згадки про ймовірну двосторонню зустріч Зеленського та Путіна.

Наприкінці своєї зустрічі "нормандська четвірка" вийде до журналістів для спільної пресконференції. Відповідний документ Офіс Президента надав "Європейській правді". Актуально: Пристайко назвав головну "червону лінію" на нормандському саміті в Парижі Графік Зеленського у Парижі: Президент Зеленський прибуде до Єлисейського палацу о 14:55 за місцевим часом (15:55 за Києвом);

О 15:05 запланована зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном;

О 15:30 – зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель;

О 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату";

О 18:45 запланована зустріч з представниками ЗМІ. Офіційно двосторонню зустріч з Путіним анонсувала лише німецька сторона. Так, Ангела Меркель матиме зустріч із Володимиром Путіним перед тим, як побачиться із Зеленським. Що відомо про зустріч у нормандському форматі: Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.

У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.

Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.

Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.