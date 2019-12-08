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      Зустріч "нормандської четвірки": відомий графік Зеленського у Парижі

      397 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Спочатку президент зустрінеться із французьким лідером Еммануелем Макроном, потім побачиться з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, вже після цього "нормандська четвірка" збереться разом на спільному саміті. У графіку не має жодної згадки про ймовірну двосторонню зустріч Зеленського та Путіна.

      Наприкінці своєї зустрічі "нормандська четвірка" вийде до журналістів для спільної пресконференції. Відповідний документ Офіс Президента надав "Європейській правді".

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      Графік Зеленського у Парижі:

      • Президент Зеленський прибуде до Єлисейського палацу о 14:55 за місцевим часом (15:55 за Києвом);
      • О 15:05 запланована зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном;
      • О 15:30 – зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель;
      • О 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату";
      • О 18:45 запланована зустріч з представниками ЗМІ.

      Офіційно двосторонню зустріч з Путіним анонсувала лише німецька сторона. Так, Ангела Меркель матиме зустріч із Володимиром Путіним перед тим, як побачиться із Зеленським.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини Франції Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський
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