Встреча Путина и Трампа: госсекретарь США назвал время

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти вскоре после визита советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона в Москву.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, каким будет расклад президента. Я знаю, что Болтон планирует поехать в Москву в воскресенье или в понедельник. Он встретится с его партнером. Я думаю, вероятно, президент Трамп встретится со своим партнером не в столь отдаленном будущем после этой встречи", –сказал госсекретарь США.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в июле.