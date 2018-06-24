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Зустріч Путіна і Трампа: держсекретар США назвав час

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Зустріч Путіна і Трампа
Зустріч Путіна і Трампа / Фото з вільних мереж

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може пройти невдовзі після візиту радника американського лідера з національної безпеки Джона Болтона в Москву.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, яким буде розклад президента. Я знаю, що Болтон планує поїхати в Москву в неділю або в понеділок. Він зустрічатиметься з його партнером. Я думаю, ймовірно, президент Трамп зустрінеться зі своїм партнером не в настільки віддаленому майбутньому після цієї зустрічі", – сказав держсекретар США.

Читайте також: Сподівання Трампа на "велику угоду" з Путіним – це ілюзія, – екс-посол США

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися в липні.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін Майк Помпео
Джерело: 24 Канал
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