Зустріч Путіна і Трампа: держсекретар США назвав час

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може пройти невдовзі після візиту радника американського лідера з національної безпеки Джона Болтона в Москву.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, яким буде розклад президента. Я знаю, що Болтон планує поїхати в Москву в неділю або в понеділок. Він зустрічатиметься з його партнером. Я думаю, ймовірно, президент Трамп зустрінеться зі своїм партнером не в настільки віддаленому майбутньому після цієї зустрічі", – сказав держсекретар США.

Читайте також: Сподівання Трампа на "велику угоду" з Путіним – це ілюзія, – екс-посол США

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися в липні.