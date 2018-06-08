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Встреча Путина и Трампа: появилась первая информация о месте

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Владимир Путин и Дональд Трамп в третий раз могут встретиться на нейтральной территории
Владимир Путин и Дональд Трамп в третий раз могут встретиться на нейтральной территории / ТАСС

Третья встреча между президентом России Владимиром Путиным и хозяином Белого дома Дональдом Трампом может состояться на "нейтральной территории". В частности, этого добивается российский лидер. Вполне вероятно, что мероприятие состоится в австрийской Вене.

Об этом сообщает российская газета  "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

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Так, собеседник ресурса отметил, что Владимир Путин хотел бы встретиться с Дональдом Трампом не в Вашингтоне, а на "нейтральной территории".

В то же время он подчеркнул, что "пока никаких конкретных договоренностей о дате и месте саммита нет".

"Во время мартовского телефонного разговора Дональд Трамп трижды повторил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным. Он пригласил его в Вашингтон и выразил готовность осуществить ответный визит в Москву. Однако, когда впоследствии российский посол Анатолий Антонов общался с представителями администрации США, те давали понять, что организовать встречу в ближайшее время будет непросто", – отметил чиновник.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с президентом США Дональдом Трампом. Хозяин Кремля, в частности, заявил, что готов встретиться с американским лидером в Вене во время запланированной поездки последнего на саммит НАТО, который состоится в июле.

Впервые президенты США и России встретились в прошлом году в немецком Гамбурге на полях саммита G20, а вторая их встреча состоялась во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Теги: Владимир Путин Новости России Новости политики Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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