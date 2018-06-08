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Путин попросил канцлера Австрии договориться ему о встрече с Трампом

48 Читати новину українською
Путин хочет встретиться с Трампом
Путин хочет встретиться с Трампом / cont.ws

Президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вене летом.

Об этом сообщил The Wall Street Journal.

"По словам самого Курца, запрос о возможной встрече Путин сделал во время официального визита в австрийскую столицу 5 июня. Канцлер Австрии пообещал обратиться к президенту США с инициативой проведения встречи", – сказал собеседник издания.

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Он отметил, что в Белом доме изучают это предложение. Курц может обсудить этот вопрос с послом США в Германии Ричардом Гренеллом во время визита в Берлин на следующей неделе.

"Австрийцы заявили о готовности провести на своей территории встречу Путина и Трампа. Цель переговоров – ослабить напряженность в отношениях России и Соединенных Штатов в отношении Сирии, Украины и других вопросов", – говорят источники в американских изданиях.

Путин сказал Курцу, что готов встретиться с Трампом в Вене во время запланированной поездки Дональда Трампа в июле на саммите НАТО .

"И Путин, и Трамп "хотят встречи", но не хотят, чтобы она проходила в американской столице и предпочитают провести ее в "нейтральном" месте", – пояснил источник.

Напомним, в марте Президент США Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и назвал "хорошим делом" нахождение общего языка с Российской Федерацией. Также, Трамп напомнил, что его предшественникам не удалось установить хороших отношений с Россией, которая может помочь США решить немало проблем в мире.

Теги: Новости России Австрия НАТО Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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