Путін попросив канцелера Австрії домовитися йому про зустріч з Трампом

Президент Росії Володимир Путін попросив канцлера Австрії Себастьяна Курца посприяти в організації зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Відні влітку.

Про це повідомив The Wall Street Journal.

"За словами самого Курца, запит про можливу зустріч Путін зробив під час офіційного візиту до австрійської столиці 5 червня. Канцлер Австрії пообіцяв звернутися до президента США з ініціативою проведення зустрічі", – сказав співрозмовник видання.

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У Білому вивчають цю пропозицію. Курц може обговорити це питання з послом США у Німеччині Річардом Гренеллом під час візиту до Берліна наступного тижня.

"Австрійці заявили про готовність провести на своїй території зустріч Путіна й Трампа. Мета переговорів - послабити напруження у відносинах Росії і Сполучених Штатів щодо Сирії, України та інших питань", – кажуть джерела в американських виданнях.

Путін сказав Курцу, що готовий зустрітися з Трампом у Відні під час запланованої поїздки Дональда Трампа у липні на саміті НАТО .

"І Путін, і Трамп "прагнуть зустрічі", але не хочуть, щоб вона проходила в американській столиці і вважають за краще провести її в "нейтральному" місці", – пояснило джерело.

Нагадаємо, у березні Президент США Трамп привітав Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах та назвав "доброю справою" знаходження спільної мови з Російською Федерацією. Також, Трамп нагадав, що його попередникам не вдалося встановити гарних відносин із Росією, яка може допомогти США розв'язати чимало проблем у світі.