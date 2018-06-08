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Зустріч Путіна та Трампа: з'явилась перша інформація про місце

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Володимир Путін і Дональд Трамп утретє можуть зустрітися на нейтральній території
Володимир Путін і Дональд Трамп утретє можуть зустрітися на нейтральній території / ТАСС

Третя зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним і господарем Білого дому Дональдом Трампом може відбутися на "нейтральній території". Зокрема, цього домагається російський лідер. Цілком імовірно, що захід відбудеться у австрійському Відні.

Про це повідомляє російська газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерело, близьке до Кремля.

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Так, співрозмовник ресурсу зауважив, що Володимир Путін волів би зустрітися з Дональдом Трампом не у Вашингтоні, а на "нейтральній території".

Водночас він підкреслив, що "поки жодних конкретних домовленостей про дату та місце саміту немає".

"Під час березневої телефонної розмови Дональд Трамп тричі повторив, що хотів би зустрітися з Володимиром Путіним. Він запросив його до Вашингтона та висловив готовність здійснити у відповідь візит до Москви. Однак, коли згодом російський посол Анатолій Антонов спілкувався з представниками адміністрації США, ті давали зрозуміти, що організувати зустріч найближчим часом буде непросто", – зазначив чиновник.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що Володимир Путін попросив канцлера Австрії Себастьяна Курца посприяти в організації зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Господар Кремля, зокрема, заявив, що є готовим зустрітися з американським лідером у Відні під час запланованої поїздки останнього на саміт НАТО, що відбудеться у липні.

Уперше президенти США та Росії зустрілися минулоріч в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20, а друга їхня зустріч відбулася у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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