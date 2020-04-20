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      Встреча в нормандском формате может состояться в видеорежиме, – Резников

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      Резников о нормандской встрече / КМДА

      Встреча в нормандском формате должна состояться в апреле в Берлине, однако коронавирус внес свои коррективы. Как участники "нормандской четверки" могут собраться для переговоров, а также, какие вопросы стоят на повестке дня – читайте дальше.

      Консультации относительно предстоящей встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России продолжаются на постоянной основе. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников, пишет "Сегодня".

      Важно Российская сторона пытается сорвать саммит "нормандской четверки"

      Резников отметил, что политические советники членов "нормандской четверки" делают все возможное, чтобы очередной саммит смог состояться.

      Будет ли саммит в Берлине в ближайшее время физически? Конечно, это вопрос, в частности и безопасности лидеров с точки зрения пандемии коронавируса. Но мы же с вами сегодня общаемся в видеорежиме. Соответственно, теоретически, можно было бы провести и саммит в таком формате. Это не является большой проблемой,
      – сказал Резников.

      В то же время он подчеркнул, что является сторонником переговоров, которые происходят вживую. Однако, когда это может произойти – пока неизвестно.

      И если история с пандемией на планете Земля будет затягиваться, а все четыре стороны будут готовы к очередному этапу саммита, почему бы его и не провести в режиме видеоконференции,
      – отметил представитель Украины в ТКГ.

      Заметим, что 22 апреля состоится очередной раунд переговоров в рамках ТКГ.

      Какие вопросы будут обсуждать:

      • очередной список обмена;
      • новые точки разведения;
      • прекращение огня и режим тишины.
      • водоснабжение;
      • продолжение дискуссий на тему правовых аспектов, которые описаны в Комплексе мер Минских договоренностей;
      • возможная имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, который приняли в сентябре 2014 года.


      Что известно о нормандский формате?
      Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения. Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Франции Украина – Россия Война Минск Алексей Резников Нормандский формат
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