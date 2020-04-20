Зустріч у нормандському форматі може відбутися у відеорежимі, – Резніков

Зустріч у нормандському форматі мала б відбутися у квітні у Берліні, однак коронавірус вніс свої корективи. Як учасники "нормандської четвірки" можуть зібратися для переговорів, а також, які питання стоять на порядку денному – читайте далі.

Консультації щодо майбутньої зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії тривають на постійній основі. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і представник України у політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков, пише "Сьогодні".

Важливо Російська сторона намагається зірвати саміт "нормандської четвірки"

Резніков наголосив, що політичні радники членів "нормандської четвірки" роблять усе можливе, аби черговий саміт зміг відбутися.

Чи буде саміт в Берліні найближчим часом фізично? Звичайно, це питання, зокрема і безпеки лідерів з точки зору пандемії коронавірусу. Але ми ж з вами сьогодні спілкуємося в відеорежимі. Відповідно, теоретично, можна було б провести й саміт у такому форматі. Це не є великою проблемою,

– сказав Резніков.

Водночас він підкреслив, що є прихильником переговорів, які відбуваються наживо. Однак, коли це може статися – поки невідомо.

І якщо історія з пандемією на планеті Земля затягуватиметься, а всі чотири сторони будуть готові до чергового етапу саміту, чому б його і не провести в режимі відеоконференції,

– зазначив представник України у ТКГ.

Зауважимо, що 22 квітня відбудеться черговий раунд переговорів в рамках ТКГ.

Які питання обговорюватимуть:

черговий список обміну;

нові точки розведення;

припинення вогню і режим тиші.

водопостачання;

продовження дискусій на тему правових аспектів, які описані в Комплексі заходів Мінських домовленостей;

можлива імплементація так званої "формули Штайнмаєра" у закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областях, який ухвалили у вересні 2014 року.

Що відомо про нормандський формат?Це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія). На таких зустрічах представники цих держав обговорюють питання російської збройної агресії на Донбасі та шляхи їх вирішення. Остання зустріч за участю глав держав цих країн відбулася 9 грудня 2019 року.