Встреча Зеленского и Эрдогана: чем Украине выгодно сотрудничество с Турцией

Турция – важный партнер для Украины, особенно в условиях войны. Отношения с этой страной динамично развиваются на всех направлениях с 2016 года. Про 4 главных фактора украинско-турецких отношений – читайте далее в материале 24 канала.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции Реджеп Тайипа Эрдогана состоится 3 февраля в рамках украинско-турецкого бизнес-форума. Президенты планируют встретиться лично и созывать Стратегический совет высокого уровня между Украиной и Турцией.

Важно: о чем договорятся Зеленский и Эрдоган

С украинской стороны в совещании примут участие:

Андрей Богдан – руководитель Офиса президента;

Андрей Ермак – помощник президента;

Игорь Жовква – заместитель руководителя Офиса президента;

Андрей Загороднюк – министр обороны;

Вадим Пристайко – министр иностранных дел;

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды.

Привлечение всей верхушки к переговорам говорит о намерениях обеих стран укреплять отношения. Только с 2018 года состоялось 10 встреч на уровне министров иностранных дел.

Оборона

Углубленно сотрудничать в области обороны страны начали с 2016 года. Турция поставляет на нужды ВСУ тепловизоры, оптические устройства, устройства радиосвязи, боеприпасы и даже военную технику. В частности, Турция одна из первых предоставила Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2 для использования в боевых целях. Даже Израиль в 2014 году отказался продавать Украине этот вид беспилотников, потому что тогда неизбежна была бы конфронтация с РФ.

Страны работают над совместными проектами. Для примера, "Укроборонпром" совместно с турецкими специалистами работает над созданием современного военно-транспортного самолета АН-188, который по параметрам соответствует всем стандартам НАТО.

Модель АН-188 / Фото mil.in.ua

Также украинский завод "Мотор Сич" совместно с турецкой компанией Baykar Defence разрабатывают ударный беспилотник Akinci. 6 декабря 2019 года провели первые испытания, на которых украинские двигатели продемонстрировали хороший результат.

Незадолго до встречи Зеленского и Эрдогана, 24 января состоялось заседание Совместной украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества. Стороны подписали межправительственный протокол, чем закрепили кооперацию украинских и турецких предприятий на 2020 год.

Сейчас в планах стран разработка нового зенитно-ракетного комплекса средней дальности. Сама Турция берет очень амбициозные цели в развитии оборонной промышленности. Недавно стало известно, что турецкие компании будут разрабатывать альтернативу современному американскому истребителю F-35 после того, как США им отказали в их покупке. Поэтому сотрудничество в военно-технической сфере с Турцией выглядит более чем перспективно.

Торговля

Товарооборот между Украиной и Турцией сейчас составляет 4.1 миллиарда долларов, и это не соответствует тому потенциалу, который имеют экономики двух стран, – сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

Сейчас обе страны работают над соглашением о зоне свободной торговли. Это соглашение должно увеличить товарооборот между странами до 10 миллиардов долларов. Однако, работа по этой сделке продвигается медленно.

Эксперт из Центра политических студий "Доктрина" Денис Москалик в комментарии 24 каналу объяснил, почему соглашение до сих пор не заключили.

"Работа над договором о зоне свободной торговли ведется, однако там есть противоречия по принципиальным вопросам. Эти противоречия связаны с пошлинами на различные группы товаров, выгодные различным сторонам. Для турок важно снять пошлины на промышленную продукцию и сохранить на сельскохозяйственную. Для украинского же бизнеса важен отказ от сельскохозяйственных пошлин",

– сказал Москалик.

Эксперт отметил, что переговорному процессу также мешает падение курса турецкой лиры, что снизило покупательную способность турок. Это снизило привлекательность подписания договора для украинской стороны.

С этим вопросом лучше поспешить. Если не будут учтены интересы украинского бизнеса, то это может сильно ударить по отечественному производителю, ведь фактически правительство пропускает на украинский рынок конкурента с большими производственными мощностями.

Инвестиции

Важной частью встречи станет украинско-турецкий бизнес-форум. На нем ожидают визита 400 турецких бизнесменов. По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Турции Андрея Сибиги, это свидетельствует о незаурядном интересе к инвестированию.

Со слов посла, Турцию интересуют такие сферы как зеленая энергетика, агросфера и строительство. А в феврале 2020 года планируется украинская торговая миссия в Стамбул.

Отдельно возлагают надежды на открытие рынка земли. По словам политолога Дениса Москалика, важнейшей частью украинского экспорта в Турцию, наряду с черной металлургией, является сельскохозяйственная продукция. С украинской же стороны одним из основных интересов – привлечение инвестиций из Турции.

"Земля сельскохозяйственного назначения является приоритетной для турецких инвестиций в Украину. Туркам важно договориться с местным бизнесом о выходе на рынок земли в рамках совместных предприятий, а для украинского бизнеса и власти – получить турецкие деньги, которые будут вложены в рынок земли. Украинско-турецкий бизнес-форум должен способствовать этому". – сказал эксперт.

Общий враг?

Глядя отношения Турции с Россией и Штатами можно писать книги по международным отношениям. Неоосманская политика Реджепа Тайипа Эрдогана направлена на доминирование в Ближневосточном регионе. Там Турция конфронтует с Россией и США.

Что такое неоосманизм?

Впервые термин "неоосманизм" начали употреблять в Греции во время турецкой экспансии на Кипр. Он означает господствующую идеологию в Турции, которая направлена на возвращение к османским культурным ценностям и контролю над территориями, ранее принадлежавшими Османской Империи. Олицетворением идеологии является турецкая Партия справедливости и развития. Она насчитывает почти 10 миллионов членов и имеет почти половину от всех мест в парламенте.

Турецкие и американские силы в Сирии / Фото wikipedia.org

В последнее время отношения с россиянами начали накаляться. Турция ввела войска в Ливии. Теперь турецкая армия воюет на стороне Правительства Национального Согласия. Им противостоит фельдмаршал Хафтар, которому оказывает поддержку Россия.

Также наблюдается эскалация конфликта в Сирии. Эрдоган обвинил РФ в невыполнении договоренностей. Президент Турции пригрозил новой военной операцией, если Россия не пересмотрит свои отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. 2 февраля 2020 года Турция ввела танки в Сирию в поддержку подконтрольных группировок.

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Турция не будет прекращать сотрудничество с Россией в других сферах, потому что с другой стороны им надо оказывать влияние на Соединенные Штаты. Это говорит о том, что Эрдоган действует сугубо в личных интересах.

Для Украины – это долгосрочный ситуативный союзник, ведь у Турции выгодный курс на сдерживание российской агрессии. Эрдогану не выгодно усиление России до тех пор, пока они с ними конфронтуют на Ближнем Востоке. Именно поэтому Турция и в дальнейшем будет способствовать подъему украинской армии.

Более того, Украина и Турция не имеют друг к другу значительных политических и исторических претензий, а значит нет никаких существенных тормозящих факторов для дальнейшего сближения двух государств.