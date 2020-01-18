Кровавые войны и агрессоры: с какими конфликтами продолжает жить мир в 2020 году

В новом, 2020 году, в мире бушуют десятки активных и замороженных конфликтов, несущие в себе риски для людей, наций и территорий. Насколько близко мир подошел к глобальному конфликту, разбирался 24 канал.

Активные конфликты: где еще проливается кровь

Наиболее кровопролитными остаются войны в Йемене, Сирии, Украине и Ливии. Конфликты с более низкой интенсивностью, но гораздо длительные, продолжаются в Южном Судане, Афганистане, Сирии и нескольких странах Африки. Разберем каждую группу отдельно. Начнем с тех, где боевые действия все еще продолжаются (информация представлена частично на основе обзора "Индекса войны" январь-июль 2019 г. от "Украинского центра стратегических исследований", с которым автор имел возможность ознакомиться).

1) Йемен



Столица Йемена, город Сана / photo: Wikipedia

Йеменская война длится с 2014 года между движением хуситов "Ансар Алла" и законным правительством, от имени которого действует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хусит непублично поддерживает Иран. Война превратила и так бедную арабскую страну в источник худшего гуманитарного кризиса в мире: зафиксированы многочисленные эпидемии, в частности холеры, от которых погибли десятки тысяч человек. Ситуация ухудшается столкновением двух ветвей ислама: север страны – территория хуситов, которые придерживаются шиитского вероисповедания; юг – территория правительства и, соответственно, суннитского. Третьим важным игроком является террористическая организация "Аль-Каида на Аравийском полуострове", которая занимает малонаселенную территорию центра и востока страны.

В 2020 году, если не остановить войну, по оценкам экспертов, ситуация может еще ухудшиться, так как саудовские удары не прекращаются. Погибло уже 100 тысяч человек, многие другие находятся сейчас на грани голода, больше 2 млн стали беженцами. Военные кампании пока не дали большого преимущества ни одной из сторон. Попытка саудитов захватить ключевой для движения "Ансар Алла" порт Ходейда ни к чему не привела, но позволила провести переговоры о перемирии в Стокгольме и по крайней мере частично заморозить конфликт. Порт передали под контроль ООН.

Впрочем, хуситы продолжают ракетную и наземную войну против Саудовской Аравии при поддержке Тегерана. Нападения Корпуса стражей исламской революции на суда и нефтяную инфраструктуру Саудов, как ни странно, подтолкнули их и йеменцев к новым переговорам. Но напряжение между США и Ираном может вновь разжечь огонь в Йемене, особенно учитывая, что США неудачно пытались убить главного иранского генерала в Йемене в тот же день, когда ликвидировали Касима Сулеймани.

2) Ливия

Ливийская война началась почти одновременно с сирийской в ​​2011 году, как следствие протестов во время Арабской весны произошло смещение, а затем и убийство лидера страны Муамара Каддафи. За долгие 9 лет, которые длится конфликт, Ливия превратилась фактически в failed-state, который руководствуется вооруженными парамилитари и двумя правительствами на западе (Правительство Национального Согласия Фаиза Сарраджа) и востоке (Ливийская Национальная Ассамблея генерала Хафтара). Между ними, как и в Йемене, земли захватили племена и террористы. Генерал Хафтар уже несколько раз пытался захватить столицу запада Триполи и закончить войну, но пока неудачно. Как провалилась и попытка подписать мирные договоренности между двумя сторонами при посредничестве РФ и Турции в Москве. Саррадж и Хафтар отказались договариваться напрямую, поэтому дипломаты должны были постоянно курсировать между ними.

Политически и военно, Хафтар имеет более сильную поддержку – включая Саудов, ОАЭ, Египет и Россию – и более эффективное вооружение, российских наемников из ВЧК "Вагнер" и из Африки. С обеих сторон используются беспилотники и БПЛА китайского и турецкого производства.

Общее количество погибших – около 30 тысяч человек. Захват Триполи вызовет многочисленные жертвы и новый поток мигрантов в страны Европы, поэтому ЕС очень заинтересован сдержать новую эскалацию. Россия, Франция, Турция, Саудовская Аравия в свою очередь заинтересованы в усилении власти и влияния на севере Африки и в бассейне Средиземного моря. Особенно это касается Кремля, потерявшего свою базу путем устранения и ареста президента Судана Омара аль-Башира. Терроризм из Ливии перебрасывается на юг континента в пустыне Сахеля – Чад, Нигер, Буркина-Фасо, Мавританию и Мали.

3) Украина



Поврежденный военными действиями дом возле оккупированного Донецка / photo: Getty Images

Конфликт между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами на Востоке и аннексия Крыма длится с 2014 года и едва ли не каждый день уносит жизни. В ответ на создание "народных республик" в Донецкой и Луганской областях, Украина начинает контрнаступление, которое обрывается после введения Россией своих регулярных войск и "котла" возле Иловайска. После этого, в сентябре 2014 года, подписывается "первый Минск".

А в 2015 году, после падения Донецкого аэропорта и битвы за Дебальцево – "второй Минск". Война приобретает формат, который существует до сих пор: с обстрелами, жертвами среди гражданских, нападениями на санитарный транспорт. Впервые за последние годы был проведен саммит в "нормандской формате" в Париже, но эффективность переговоров с Владимиром Путиным остается сомнительной, несмотря уже на два раунда обмена пленными и арестованными.

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Захват моряков и судов в Азовском море привел к эскалации и первому в истории Украины введению временного и частичного военного положения сроком на 30 дней в областях, граничащих с РФ, Белоруссией, Приднестровьем и Крымом. Сейчас межгосударственная война имеет низкую интенсивность с элементами пограничных столкновений и, скорее всего, будет продолжаться еще несколько последующих лет. Перспективы "третьего Минска" пока неясны, но возможность такая существует.

4) Сирия



Война в Сирии: последствия обстрела / photo: GettyImages

Война правительства Башара Асада и группировок, противостоящих ему, президентом Сирии почти выиграна. Правительственная армия контролирует более 96% территории. Для сравнения, когда Россия вмешалась в войну в 2015 году, этот показатель достигал всего лишь 8%.

Сейчас бои идут в основном в Идлибе – северо-западном регионе страны, последнем удерживаемым пока повстанцами, откуда пытаются сбежать местные жители. Башару Асаду помогают шиитский Иран и Россия, а также проиранские группировки вроде "Хезболлы". Россияне использовали Сирию как тестовую площадку для модернизации армии и тренировки войск, которые были или не были задействованы на Донбассе и в Крыму, прежде всего флот и авиацию.

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Противостоит Асаду суннитское большинство, поддерживаемое арабскими государствами и США. На севере курды ведут борьбу за свое государство (хотя Дональд Трамп отказал им в поддержке, когда дал добро на турецкую операцию в Сирии). Соединенные Штаты оставляют в Сирии лишь 400 солдат на базе Эт-Танф на востоке Сирии, в основном для защиты нефтяных месторождений и фактически самоустраняются от конфликта.

Между тем, на территории Сирии с освобождением города Багуз завершилась операция против ИГИЛ, а в других частях Сирии продолжаются теракты. 11 млн сирийцев, не включая беженцев, нуждаются в гуманитарной помощи, на что нужно $3,3 млрд. Сейчас очень сложно предсказать, дойдет ли до завершения сирийская война, которая длится уже 9 лет.

Новый год, старые противостояния



Глава правительства Великобритании Борис Джонсон на заседании G7 прекрасно иллюстрирует ситуацию в мире / photo: Getty Images

Кроме собственно военных конфликтов, миром распространяются и политические противостояния, которые иногда переходят в "горячую фазу". Примером является борьба Ирана, США и Саудовской Аравии за доминирование в регионе: Тегеран будоражит Персидский залив и Ирак нападениями на танкеры, нефтяные и военные базы. Но такое поведение вызывает протесты против вовлеченности Тегерана в события в Ираке и Ливане. Не говоря уже об акциях неповиновения внутри страны персов, где были убиты десятки, если не сотни людей. Ясно пока одно: иранцы устали от власти аятолл и были бы не против светского государства. Вот только последние события дают козыри в руки только представителям силовых структур (КСИР и "Силы Кудс") и консервативным силам. Устоит ли иранский режим – большой вопрос 2020 года.

Ближний Восток, скорее всего, останется горячей точкой на мировой политической карте. Но, возможно, уже без активного участия Соединенных Штатов. Их присутствие больше не желательно, в частности, в Ираке, где парламент принял необязательный призыв к правительству отменить приглашение для армии США и международной коалиции после событий с убийством генерала Касима Сулеймани. И это уже будет немного другой Ближний Восток. Вакуум вполне может попытаться заполнить Россия, которая хочет укрепить свои позиции как надежного регионального гаранта и партнера.

На другой стороне мира США все еще ведет свою торговую войну с Китаем и безуспешно пытается обуздать ядерные амбиции Северной Кореи. Молодой лидер КНДР Ким Чен Ын, как уже было ярко показано на внеочередном пленуме, не собирается отказываться от своего ядерного арсенала. Он хочет сделать свое государство равным другим. Например, Пакистану или Индии, у которых тоже есть ядерное оружие. Деньги на это КНДР зарабатывает на ядерном распространении, контрабанде и хакерстве.

Между тем некоторые из членов НАТО, например Турция, разворачиваются к России за помощью и защитой. Лишь один договор СНВ-3 (известный также как New START) сдерживает Москву и Вашингтон от новой гонки ядерных вооружений, но он истекает уже зимой следующего года и пока ни у кого нет уверенности, что его продлят. Мир погружается в новые виды оружия: сверхзвуковое, кибератаки, космические силы, лазеры. Безопасностная архитектура подвергается изменениям и давлению и ее нужно поддерживать и развивать.

Несмотря на подписание "первой фазы" торгового перемирия, конфликт между Вашингтоном и Пекином еще далек от разрешения, поскольку базируется не только на экономике (рост которой в Китае, следует признать, в последнее время замедлился).

Сейчас США уменьшает зависимость от Китая, сокращая инвестиции, научный обмен, экспорт. Это происходит в области связи, IT, авторского права, нацбезопасности и тому подобное. Но не все так радужно для Соединенных Штатов: только три страны прервали свои связи с фирмой Huawei, как того просили в США. Это произошло потому, что Китай остается одним из самых важных экономических партнеров в мире, особенно для стран Африки, Азии, Латинской Америки и ЕС. Обе страны страдают от очень большого государственного долга и под угрозой рецессии, отмечают мировые экономисты, но риск нового финансового кризиса скорее низкий.

И это все происходит на фоне выборов президента США осенью 2020 года. Они могут положить конец "правлению" Дональда Трампа, или продлить его непредсказуемую каденцию еще на четыре года. Если произойдет второе, то Америка еще глубже погрузится в антиглобальные процессы и в демонтаж существующей системы миропорядка. Это уже заставляет страны-союзников США думать о самостоятельном обеспечении собственной безопасности. А это, в свою очередь, может породить появление нескольких новых ядерных государств: Иран, Саудовскую Аравию, Южную Корею или даже Турцию. Часы Судного дня замерли за две минуты до полуночи – времени катастрофы.

На этом фоне по Южной Америке прокатилась волна протестов и недовольства. Масштабные противостояния состоялись даже в, казалось бы, благополучной Чили из-за минимального повышения цен на проезд в метро. Это уже не говоря о почти постоянном кризисе в Венесуэле. Авторитарные режимы все больше сталкиваются с сопротивлением со стороны своих граждан, поэтому перевороты в слабых странах Африки и Америки не могут быть исключены.

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В Европе есть постоянная угроза роста правительства популистов и националистов. И хотя Брексит уже точно состоится 31 января, после этого перед Лондоном появится огромная задача подписания тонны новых соглашений, не говоря уже о риске распада Королевства на свободную Шотландию и единую Ирландию. Сейчас никто не уверен в том, что Соединенное Королевство выторгует себе новое место в мире до конца 2020 года, как это сейчас запланировано. Будущее правительства Бориса Джонсона будет напрямую зависеть от успеха дальнейших переговоров.

Вероятнее всего, мир не избавится точек напряжения в 2020 году, который уже начался довольно интенсивно в области международного противостояния, и риски в разделенном мире остаются довольно высокими. А вот количество людей, живущих за чертой бедности, может наоборот снизиться из-за роста экономики в Нигерии, Индии и странах на юг от Сахары.

Что еще, кроме политики: изменение климата, нехватка пищи, наступление пустыни



Плакат на протесте: "Климат меняется, так почему мы – нет?" / Photo: Getty Images

Климатические изменения мы уже можем наблюдать сейчас: годы становятся все теплее, пожары и ураганы – все сильнее. На новое десятилетие метеорологи прогнозируют еще больше экстремальных погодных событий. Ученые уже предупредили: мир потеплел на 1,1 градус Цельсия с доиндустриальных времен, а до конца века этот показатель может достичь 3-4 градусов. Яркий пример – северные острова Гренландия и Исландия. Первая теряет лед в семь раз быстрее, чем в 1990-е, вторая – свои культовые ледники.

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Это может вылиться в потепление океанов (а значит – более сильные бури и ураганы), большие засухи и опустынивание земель, пригодных для сельского хозяйства. Летом большее количество тепловых волн может привести к увеличению количества жертв. Главная причина – выбросы парниковых газов, которые постоянно обновляют собственные рекорды. Бороться с этим возможно через сокращение выбросов в атмосферу и переход с ископаемой до "зеленой" энергетики. Климатические изменения – долгосрочный риск, с которым мир будет сталкиваться как минимум следующее десятилетие. Из-за этого можно ожидать роста вынужденной "климатической" миграции и усиления "войн за ресурсы", предупреждают в Мировом Экономическом Форуме.

Одним из наиболее ярких примеров изменения климата является недостаток воды и пищи в мире. Это, оказывается, напрямую связано с таянием ледников. Например, Азия зависит от воды, которая стекает с Гималаев, для выращивания таких культур как рис (а рис требует очень много воды!). Под угрозой могут оказаться в 800 млн человек. На Ближнем Востоке, где и так пустыня уже является доминирующим ландшафтом (и где сельское хозяйство фактически родилось), песок может забрать себе еще больше плодородных площадей.

Тоже самое касается и Южной Европы, которой угрожают переносимые ветром пески Сахары, и равнин США. Исследование "Нежилая земля" Дэвида Уоллеса-Уэллса говорит, что на каждый градус потепления урожайность зерновых культур падает в среднем на 10%. Прогноз ученых – 40% к концу века, если дела будут идти как сейчас. Изменения климата могут вызвать одновременный продовольственный, гуманитарный и политический кризис на нескольких континентах.