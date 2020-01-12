Готова ли украинская армия освободить Крым и Донбасс: мнение Дейнеги

Сейчас украинская армия значительно сильнее, чем в момент боев за Иловайск. Однако она еще не готова к освобождению оккупированных Крыма и Донбасса.

Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил волонтер на основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега и добавил, что для этого также нужна политическая воля Владимира Зеленского, которой сейчас нет.

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"К сожалению, армия не готова. Она не готова по технике, по своей подготовке и слаженности. Самое главное, что противник тоже не "втыкал" в это время. Они забетонировались настолько сильно, что прорвать эту линию обороны будет очень дорого", – пояснил он.

По его словам, армия может попробовать это сделать, потому что стала сильнее за эти годы. Однако у врага также мощная линия обороны.

Почему в 2014 году мы могли так быстро освобождаться? На самом деле, одним из крупнейших достижений Порошенко при власти является то, что он не побоялся пойти в наступление. Потому что все боялись это сделать, не имея армии. У нас было очень мало боеспособных подразделений. Нужно было быть очень самоуверенным, чтобы на это пойти,

– сказал Дейнега.

Он считает, что благодаря этому Украине удалось освободить Лисичанск, Северодонецк, Бахмут, Мариуполь, Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск, Марьинку, Покровск и так далее.

Также добавил: "Сейчас выбить оттуда врага будет значительно труднее. Кроме того, местное население на тех территориях значительно сильнее зазомбировано, и с ним будет значительно сложнее нам работать".

Смотрите полное интервью с Виталием Дейнегой: