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      Готова ли украинская армия освободить Крым и Донбасс: мнение Дейнеги

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      Готова ли украинская армия освободить Крым и Донбасс / twnews.com.ua

      Сейчас украинская армия значительно сильнее, чем в момент боев за Иловайск. Однако она еще не готова к освобождению оккупированных Крыма и Донбасса.

      Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил волонтер на основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега и добавил, что для этого также нужна политическая воля Владимира Зеленского, которой сейчас нет.

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      "К сожалению, армия не готова. Она не готова по технике, по своей подготовке и слаженности. Самое главное, что противник тоже не "втыкал" в это время. Они забетонировались настолько сильно, что прорвать эту линию обороны будет очень дорого", – пояснил он.

      По его словам, армия может попробовать это сделать, потому что стала сильнее за эти годы. Однако у врага также мощная линия обороны.

      Почему в 2014 году мы могли так быстро освобождаться? На самом деле, одним из крупнейших достижений Порошенко при власти является то, что он не побоялся пойти в наступление. Потому что все боялись это сделать, не имея армии. У нас было очень мало боеспособных подразделений. Нужно было быть очень самоуверенным, чтобы на это пойти,
      – сказал Дейнега.

      Он считает, что благодаря этому Украине удалось освободить Лисичанск, Северодонецк, Бахмут, Мариуполь, Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск, Марьинку, Покровск и так далее.

      Также добавил: "Сейчас выбить оттуда врага будет значительно труднее. Кроме того, местное население на тех территориях значительно сильнее зазомбировано, и с ним будет значительно сложнее нам работать".

      Смотрите полное интервью с Виталием Дейнегой:

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия Операция Объединенных сил Новости Крыма Владимир Путин
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