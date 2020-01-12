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      Чи готова українська армія звільнити Крим та Донбас: думка Дейнеги

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      Чи готова українська армія звільнити Крим та Донбас / twnews.com.ua

      Нині українська армія є значно сильнішою, ніж в момент боїв за Іловайськ. Однак вона ще не готова до звільнення окупованих Криму та Донбасу.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив волонтер на засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега та додав, що для цього також потрібна політична воля Володимира Зеленського, якої наразі нема.

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      "На жаль, армія не готова. Вона не готова по техніці, по своїй підготовці і злагодженості. Найголовніше, що супротивник теж не "втикав" у цей час. Вони забетонувалися настільки сильно, що прорвати цю лінію оборони буде дуже дорого", – пояснив він.

      За його словами, армія може спробувати це зробити, бо стала сильнішою за ці роки. Однак у ворога також потужна лінія оборони. 

      Чому у 2014 році ми могли так швидко звільнятися? Насправді, одним із найбільших здобутків Порошенка при владі, є те, що він не побоявся піти в наступ. Тому що всі боялися це зробити, не маючи армії. У нас було дуже мало боєздатних підрозділів. Потрібно було бути дуже самовпевненим, щоб на це піти, 
      – сказав Дейнега. 

      Він вважає, що завдяки цьому Україні вдалось звільнити Лисичанськ, Сіверськодонецьк, Бахмут, Маріуполь, Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ, Краматорськ, Мар’їнку, Покровськ і так далі.

      Також додав: "Зараз вибити звідти ворога буде значно важче. Крім цього, місцеве населення на тих територіях значно сильніше зазомбоване і з ним буде значно складніше нам працювати".

      Дивіться повне інтерв'ю з Віталієм Дейнегою:

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Анексія Криму Новини Криму Володимир Путін
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