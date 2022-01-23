Встречают с хлебом и танцами: РФ перебросила очередное подразделение своих военных в Беларусь
23 января 2022 , 15:59Читати новину українською
Источник:"Белта"
Россия продолжает стягивать своих военных в Беларусь. В частности, 23 января Кремль перебросил в западный регион Беларуси подразделение российских морских пехотинцев и железнодорожный эшелон с бронетехникой.
В Минобороны Беларуси заявили, что дежурная колонна с российской техникой прибыла на белорусскую железнодорожную станцию "Полонка" (Брестская область). Там военных страны-агрессора встретили хлебом и танцами.
Заметьте "Людей поощряют приезжать в мае": в Польше ожидают усиления миграционного кризиса
На железнодорожной станции "Полонка" встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России,
– говорится в сообщении.
Российские военные прибыли в Беларусь / Минобороны Беларуси
Россия стягивает технику в Беларусь
- Страна-агрессор продолжает стягивать военную технику на так называемые учения в Беларусь. В частности, туда отправили 2 дивизиона ракетных комплексов С-400.
- Российскую технику заметили в 200 километрах к северу от Киева. Соответствующие данные обнародовали представители Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов.
- В частности, на территории станции Ричица в Гомельской области (Беларусь) осуществили выгрузку "Урагана" – российских реактивных систем залпового огня.
США говорят, что готовы к войне с Россией: смотрите видео