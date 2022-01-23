Встречают с хлебом и танцами: РФ перебросила очередное подразделение своих военных в Беларусь

Россия продолжает стягивать своих военных в Беларусь. В частности, 23 января Кремль перебросил в западный регион Беларуси подразделение российских морских пехотинцев и железнодорожный эшелон с бронетехникой.

В Минобороны Беларуси заявили, что дежурная колонна с российской техникой прибыла на белорусскую железнодорожную станцию "Полонка" (Брестская область). Там военных страны-агрессора встретили хлебом и танцами.

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На железнодорожной станции "Полонка" встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России,

– говорится в сообщении.

Российские военные прибыли в Беларусь / Минобороны Беларуси

Россия стягивает технику в Беларусь

Страна-агрессор продолжает стягивать военную технику на так называемые учения в Беларусь. В частности, туда отправили 2 дивизиона ракетных комплексов С-400.

Российскую технику заметили в 200 километрах к северу от Киева. Соответствующие данные обнародовали представители Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов.

В частности, на территории станции Ричица в Гомельской области (Беларусь) осуществили выгрузку "Урагана" – российских реактивных систем залпового огня.

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