"Встречалось разве что в фантастических рассказах" – Путин о разработке новейшего оружия

Руководитель Кремля Владимир Путин снова пугает мир российским оружием. На этот раз речь идет о создании лазерного оружия, которое до недавнего времени описывали разве в фантастических рассказах. Именно оно, по словам президента страны-агрессора, определит потенциал РФ "практически на весь ХХI век"

На совещании с руководством Минобороны России и руководителями предприятий оборонного комплекса Путин подчеркнул, что своевременная разработка боевых лазерных комплексов тактического уровня даст значительные преимущества российской армии и флоту, передает ТАСС.

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"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые до недавнего времени, если по-честному сказать, мы это понимаем, встречались только в фантастических рассказах", – отметил он.

Также руководитель Кремля распорядился реализовать программу "Перспективная морская электроэнергетика" и проанализировать результаты тестирования новейшей техники. Речь идет в частности о лазерном оружии "Пересвет" и гиперзвуковой комплекс "Кинжал".