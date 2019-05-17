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      Путін заговорив про розробку новітньої зброї, яка "зустрічалася хіба у фантастичних оповіданнях"

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Керманич Кремля Володимир Путін знову лякає світ російською зброєю. Цього разу йдеться про створення лазерної зброї, яку донедавна описували хіба у фантастичних оповіданнях. Саме вона, за словами президента країни-агресора, визначить потенціал РФ "практично на все ХХI століття"

      На нараді з керівництвом Міноборони Росії і керівниками підприємств оборонного комплексу Путін наголосив, що своєчасна розробка бойових лазерних комплексів тактичного рівня дасть значні переваги російській армії і флоту, передає ТАСС.

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      "Обговоримо роботу над системами лазерного зброї з використанням вітчизняної оптики і високочутливої ​​оптоелектроніки, включно з тимпами зброї, які донедавна, якщо по-чесному сказати, ми це розуміємо, зустрічалися тільки в фантастичних оповіданнях", – зазначив він.

      Також керманич Кремля розпорядився реалізувати програму "Перспективна морська електроенергетика" та проаналізувати результати тестування новітньої техніки. Йдеться зокрема про лазерну зброю "Пєрєсвєт" і гіперзвукової комплекс "Кинджал".

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      Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Зброя
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