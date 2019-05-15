Вихід України з мінських угод грає на руку Росії, – експерт

Загроза того, що Рада Європи послабить антиросійські санкції, існує. І європейці серйозно налаштовані. Втім, і заява України про вихід з мінських угод не відповідає нашим інтересам.

Таку думку 24 каналу висловив політичний аналітик Микола Бєлєсков.

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За його словами, заява міністра закордонних справ України Клімкіна – більше крок відчаю, ніж продумана стратегія. Це не відповідає нашій стратегії та інтересам. І дає аргументи РФ проти України. Це може стати приводом для Кремля вимагати від Заходу посилити тиск на Україну.

Адміністрація Порошенка і МЗС постійно наголошували на тому, що до мінських угод прив’язані санкції. В Україні говорили, що це Росія хоче зняти з себе зобов’язання, які вона взяла на себе, згідно з мінськими угодами. А тепер уже ми погрожуємо вийти з домовленостей. Це може стати приводом для Кремля вимагати від Заходу посилити тиск на Україну,

– зауважує Микола Бєлєсков.

Що таке мінські домовленості?12 лютого 2015 року "нормандська четвірка": канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, президент України Петро Порошенко і президент РФ Путін ухвалили "Мінськ-2". Угоди містять 13 пунктів. Серед них – негайне і всеосяжне припинення вогню в ОРДЛО, відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, звільнення всіх заручників, доступ до україно-російського кордону. За цей період Росія і підконтрольні їй збройні формування в ОРДЛО не виконали перший пункт – повне припинення вогню. Проросійські бойовики постійно порушують угоди, обстрілюючи позиції ЗСУ із забороненої угодами зброї.

Водночас експерт зауважує: в Раді Європи піддаються тиску Росії, яка пригрозила вийти з РЄ і припинити виконувати Європейську конвенцію з прав людини. На жаль, ця російська стратегія працює. І створює проблеми для роботи України і нашій політиці в Раді Європи.

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Втім, на його переконання, Україна не повинна ставити під сумнів мінські угоди попри їхню неефективність і те, що так і не вдалося їх імплементувати.

"Мінськ-2" вигідний навіть, якби санкції до угод не були прив’язані. Так, вирішення конфлікту на Донбасі немає. Але після їхнього підписання знизилася активність бойових дій на Донбасі і суттєво зменшилися втрати ЗСУ. Росії не вигідно йти на радикальне порушення цих угод – у великий наступ, оскільки Москва втратить імідж перед Берліном і Парижем,

– вважає Микола Бєлєсков.

Аналітик наголошує: Україні легше вимагати від європейців і американців посилювати санкції, дорікаючи в нерозумінні глибини загрози з боку Москви. Замість того, щоб своїм економічним розвитком зменшувати силовий диспаритет із РФ, отримуючи нові аргументи в діалозі з Москвою.

Чому на Росію наклали санкції у Раді Європи?Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а Росія у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї. У червні 2017 року Москва також вирішила припинити сплачувати свій внесок. Відновити його збираються, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій". У 2018 році генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена. Натомість глава російського МЗС на це відповів, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.У травні 2019 все перевернулось догори дригом, і Ягланд вже говорить про зовсім інше – що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою. Це дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.



Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готова відмовитися від дотримання мінських угод, якщо у Раді Європи погодяться зняти санкції з Росії. Про це рішення вже повідомили очільників європейських МЗС. Йдеться про те, що дипломати з Німеччини лобіюють у Раді Європи питання про скасування санкційного тиску з Росії. У цьому їх підтримують колеги з Франції та низка інших держав.