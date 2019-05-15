Выход Украины из минских соглашений играет на руку России, – эксперт

Угроза того, что Совет Европы ослабит антироссийские санкции, существует. И европейцы серьезно настроены. Впрочем, и заявление Украины о выходе из минских соглашений не отвечает нашим интересам.

Такое мнение 24 каналу высказал политический аналитик Николай Белесков.

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По его словам, заявление министра иностранных дел Украины Климкина – больше шаг отчаяния, чем продуманная стратегия. Это не соответствует нашей стратегии и интересам. И дает аргументы РФ против Украины. Это может стать поводом для Кремля требовать от Запада усилить давление на Украину.

Администрация Порошенко и МИД постоянно подчеркивали, что к минским соглашениям привязаны санкции. В Украине говорили, что это Россия хочет снять с себя обязательства, которые она взяла на себя, согласно с минскими соглашениями. А теперь уже мы угрожаем выйти из договоренностей. Это может стать поводом для Кремля требовать от Запада усилить давление на Украину,

– замечает Николай Белесков.

Что такое минские договоренности?12 февраля 2015 года "нормандская четверка": канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Путин приняли "Минск-2". Соглашения содержат 13 пунктов. Среди них – немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в ОРДЛО, отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, доступ к украино-российской границе. За этот период Россия и подконтрольные ей вооруженные формирования в ОРДЛО не выполнили первый пункт – полное прекращение огня. Пророссийские боевики постоянно нарушают соглашения, обстреливая позиции ВСУ из запрещенного соглашениями оружия.

В то же время эксперт отмечает: в Совете Европы подвергаются давлению России, которая пригрозила выйти из СЕ и прекратить выполнять Европейскую конвенцию по правам человека. К сожалению, эта российская стратегия работает. И создает проблемы для работы Украины и нашей политике в Совете Европы.

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Впрочем, по его убеждению, Украина не должна ставить под сомнение минские соглашения несмотря на их неэффективность и то, что так и не удалось их имплементировать.

"Минск-2" выгоден даже, если бы санкции к соглашениям не были бы привязаны. Так, решения конфликта на Донбассе нет. Но после их подписания снизилась активность боевых действий на Донбассе и существенно уменьшились потери ВСУ. России не выгодно идти на радикальное нарушение этих соглашений – в большое наступление, поскольку Москва потеряет имидж перед Берлином и Парижем,

– считает Николай Белесков.

Аналитик подчеркивает: Украине легче требовать от европейцев и американцев усиливать санкции, упрекая в непонимании глубины угрозы со стороны Москвы. Вместо того, чтобы своим экономическим развитием уменьшать силовой диспаритет с РФ, получая новые аргументы в диалоге с Москвой.

Почему на Россию наложили санкции в Совете Европы?Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а Россия в ответ перестала принимать участие в сессиях Ассамблеи. В июне 2017 года Москва также решила прекратить платить свой взнос. Восстановить его собираются, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций". В 2018 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено. Однако глава российского МИД на это ответил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос о ее исключении. В мае 2019 все перевернулось вверх тормашками, и Ягланд уже говорит о совсем другом – что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой. Это позволит избежать возможного выхода России из состава организации.



Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от соблюдения минских соглашений, если в Совете Европы согласятся снять санкции с России. Об этом решении уже сообщили глав европейских МИД. Речь идет о том, что дипломаты из Германии лоббируют в Совете Европы вопрос об отмене санкционного давления с России. В этом их поддерживают коллеги из Франции и ряд других государств.