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      Выход Украины из минских соглашений играет на руку России, – эксперт

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      Москва воспользуется отказом Украины от минских соглашений
      Москва воспользуется отказом Украины от минских соглашений / gettyimages.com

      Угроза того, что Совет Европы ослабит антироссийские санкции, существует. И европейцы серьезно настроены. Впрочем, и заявление Украины о выходе из минских соглашений не отвечает нашим интересам.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический аналитик Николай Белесков.

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      По его словам, заявление министра иностранных дел Украины Климкина – больше шаг отчаяния, чем продуманная стратегия. Это не соответствует нашей стратегии и интересам. И дает аргументы РФ против Украины. Это может стать поводом для Кремля требовать от Запада усилить давление на Украину.

      Администрация Порошенко и МИД постоянно подчеркивали, что к минским соглашениям привязаны санкции. В Украине говорили, что это Россия хочет снять с себя обязательства, которые она взяла на себя, согласно с минскими соглашениями. А теперь уже мы угрожаем выйти из договоренностей. Это может стать поводом для Кремля требовать от Запада усилить давление на Украину,
       замечает Николай Белесков.

      Что такое минские договоренности?12 февраля 2015 года "нормандская четверка": канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Путин приняли "Минск-2". Соглашения содержат 13 пунктов. Среди них – немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в ОРДЛО, отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, доступ к украино-российской границе. За этот период Россия и подконтрольные ей вооруженные формирования в ОРДЛО не выполнили первый пункт – полное прекращение огня. Пророссийские боевики постоянно нарушают соглашения, обстреливая позиции ВСУ из запрещенного соглашениями оружия.

      В то же время эксперт отмечает: в Совете Европы подвергаются давлению России, которая пригрозила выйти из СЕ и прекратить выполнять Европейскую конвенцию по правам человека. К сожалению, эта российская стратегия работает. И создает проблемы для работы Украины и нашей политике в Совете Европы.

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      Впрочем, по его убеждению, Украина не должна ставить под сомнение минские соглашения несмотря на их неэффективность и то, что так и не удалось их имплементировать.

      "Минск-2" выгоден даже, если бы санкции к соглашениям не были бы привязаны. Так, решения конфликта на Донбассе нет. Но после их подписания снизилась активность боевых действий на Донбассе и существенно уменьшились потери ВСУ. России не выгодно идти на радикальное нарушение этих соглашений – в большое наступление, поскольку Москва потеряет имидж перед Берлином и Парижем,
       считает Николай Белесков.

      Аналитик подчеркивает: Украине легче требовать от европейцев и американцев усиливать санкции, упрекая в непонимании глубины угрозы со стороны Москвы. Вместо того, чтобы своим экономическим развитием уменьшать силовой диспаритет с РФ, получая новые аргументы в диалоге с Москвой.

      Почему на Россию наложили санкции в Совете Европы?Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а Россия в ответ перестала принимать участие в сессиях Ассамблеи. В июне 2017 года Москва также решила прекратить платить свой взнос. Восстановить его собираются, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций". В 2018 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено. Однако глава российского МИД на это ответил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос о ее исключении. В мае 2019 все перевернулось вверх тормашками, и Ягланд уже говорит о совсем другом – что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой. Это позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

      Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от соблюдения минских соглашений, если в Совете Европы согласятся снять санкции с России. Об этом решении уже сообщили глав европейских МИД. Речь идет о том, что дипломаты из Германии лоббируют в Совете Европы вопрос об отмене санкционного давления с России. В этом их поддерживают коллеги из Франции и ряд других государств.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Петр Порошенко Владимир Путин Санкции Павел Климкин Минские договоренности ПАСЕ Евросоюз
      Источник: 24 канал
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