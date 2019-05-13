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      Не хочу давить: ЕС не планирует отвечать Путину на российские паспорта для Донбасса

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      ЕС не планирует санкций за раздачу паспортов на Донбассе
      ЕС не планирует санкций за раздачу паспортов на Донбассе / Фото из открытых источников

      Евросоюз не намерен вводить новые санкции против России из-за решения Владимира Путина раздавать российские паспорта на Донбассе. Там пока надеются на поиск диалога.

      ЕС о решении российского президента Владимира Путина знает, но "давить на Москву не планирует", заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек, пишет "Европейская правда".

      Читайте также: Россия планирует наступление на Украину: Наев рассказал об угрожающих направлениях

      24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.

      Сейчас мы больше привержены к поиску диалога, а не к давлению, как это делает сама Российская Федерация,
      – рассказал о намерениях ЕС чешский министр.

      Схожую позицию имеют и другие министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе для празднования 10-й годовщины Восточного партнерства

      В частности, это подтвердил румынский министр Теодор Мелешкану. Он заверил журналистов, что новые санкции против РФ не нужны также украинцам.

      "Это создаст проблемы самой Украине", – заявил он, однако не уточнил, в чем он видит эти проблемы.

      Отметим, часть государств-членов ЕС настроена на резкий ответ. В частности, это подчеркивает глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс. Он называет действия Путина "тихой аннексией" и призывает Евросоюз отреагировать решительно.

      Как реагирует Украина на паспорта России?Новоизбранный президент Владимир Зеленский в ответ на намерения Путина заявил, что на языке угроз с Украиной говорить не стоит. Он отметил, что "Сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница".

      Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Россия до сих пор сохраняет "агрессивные намерения" в отношении Украины.

      Об угрозе от Кремля предупреждает и министр обороны Украины Степан Полторак. Он рассказал, Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на границе с Украиной, а поэтому существует угроза полномасштабного наступления. Кроме того, страна-агрессор разворачивает ракетные комплексы вблизи нашей границы и усиливает группировку в Крыму, что точно "не ведет к миру".

      blog_ava
      Россия планирует наступление на Украину: Наев рассказал об угрожающих направлениях
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      Теги: Новости политики Новости Украины Санкции Евросоюз Новости России Российские паспорта на Донбассе
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