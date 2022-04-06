Более того, этих людей не нужно уговаривать, они должны сесть на скамью подсудимых на международном трибунале. Об этом в эфире 24 канала сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Я давно говорил, что нет никакого смысла говорить и встречаться с Путиным. С ним невозможно ни о чем договориться, кроме как условий капитуляций или отступления,

– считает Гудков.

Он добавил, что разговаривать будут с теми, кто в состоянии вылечить свой мозг от пропаганды. От этого пропагандистского массового поражения мозга уточнил оппозиционер.

"Разговаривать надо только с теми, кто в уме. Другие достойны только тотальной изоляции или, возможно, даже смертной казни и не больше", – считает он.