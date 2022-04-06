Ба більше, цих людей не треба вмовляти, вони мають сісти на лаву підсудних на міжнародному трибуналі. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Я давно ще казав, що немає ніякого сенсу говорити і зустрічатись з Путіним. З ним неможливо ні про що домовитись, крім як про умови капітуляцій чи відступу,

– вважає Гудков.

Він додав, що розмовляти будуть з тими, хто здатен вилікувати свій мозок від пропаганди. Від цього пропагандистського масового ураження мозку, уточнив опозиціонер.

"Розмовляти треба тільки з тими, хто при розумі. Інші гідні лише тотальної ізоляції або, можливо, навіть смертної кари і не більше", – вважає він.

Немає сенсу у зустрічі з Путіним, – Гудков: дивіться відео