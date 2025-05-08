Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун, заметив, что лидер Китая может надавить на российского диктатора сразу на нескольких направлениях. Особое внимание он уделит собственным "желаниям".

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Что Си хочет услышать от Путина

По мнению политолога, есть много тем, которые хотел бы обсудить и российский диктатор, и глава Китая. Самое важное, в чем хочет убедиться Си – то, что лесть со стороны Кремля к президенту Дональду Трампу были неискренними, что это часть игры России, которая не хочет сблизиться с администрацией США.

Более того, Путин и Си будут обсуждать экономические вопросы, ведь Россия очень зависима от Китая. Поэтому Пекин хочет гарантировать себе продолжение поставок нефти и газа за бесценок. Китай также намерен "оккупировать" российский Дальний Восток.

Заметьте! РосСМИ сообщили, что Путин и Си Цзиньпин уже провели первую встречу и приняли совместное заявление на тему "глобальной стратегической стабильности".

Джигун отметил, что, вероятно, они также будут обсудить вопросы российско-украинской войны.

Китаю не так важно остановить войну, как то, чтобы режим Путина не рухнул. Если это произойдет, Китай опасается демократизации России и создания там прозападного правительства. Пекину не надо, чтобы европейский "сапог" топтал границу с Китаем,

– подчеркнул он.

В то же время и победа России в войне не выгодна Китаю. Именно поэтому Си приехал, чтобы прояснить, умело ли он в этом балансирует.



К слову, журналисты The Telegraph сообщили, что Си, вероятно, приехал в Москву со своей собственной повесткой дня. Больше всего его интересует то, как вести торговую войну с США и как вести себя с Трампом.