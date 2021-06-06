Из-за встречи Путина и Байдена над Женевой планируют закрыть воздушное пространство, – СМИ

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина должна состояться 16 июня в Женеве. Во время нее воздушное пространство над швейцарским городом планируют закрыть.

Над внедрением ограничений работает Швейцарское федеральное управление по гражданской авиации, а также Военно-воздушные силы, федеральные службы и авиадиспетчеры.

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Над Женевой временно закроют воздушное пространство

Воздушное пространство над Женевой планируют в значительной степени закрыть во время встречи президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина, которая состоится 16 июня.

На днях силы безопасности проинспектировали пляж Eaux-Vives в Женеве, чтобы удостовериться, что там нет установки зенитного оборудования.

Кроме того, федеральный совет должен принять решение об официальном развертывании армии на следующей неделе. В то же время кантональная полиция Женевы предоставит швейцарской армии в аренду несколько бронемашин.

Встреча Байдена и Путина: что известно