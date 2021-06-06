Из-за встречи Путина и Байдена над Женевой планируют закрыть воздушное пространство, – СМИ

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина должна состояться 16 июня в Женеве. Во время нее воздушное пространство над швейцарским городом планируют закрыть.
Над внедрением ограничений работает Швейцарское федеральное управление по гражданской авиации, а также Военно-воздушные силы, федеральные службы и авиадиспетчеры.
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Над Женевой временно закроют воздушное пространство
Воздушное пространство над Женевой планируют в значительной степени закрыть во время встречи президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина, которая состоится 16 июня.
На днях силы безопасности проинспектировали пляж Eaux-Vives в Женеве, чтобы удостовериться, что там нет установки зенитного оборудования.
Кроме того, федеральный совет должен принять решение об официальном развертывании армии на следующей неделе. В то же время кантональная полиция Женевы предоставит швейцарской армии в аренду несколько бронемашин.
Встреча Байдена и Путина: что известно
- Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным еще в апреле 2021 года предложил главе Кремля встретиться на нейтральной территории.
- Место и дату встречи Белый дом и Кремль согласовали 25 мая.
- Президенты США и России планируют обсудить следующие вопросы: кибербезопасность, вопросы целостности Украины, а также ситуацию в Беларуси.