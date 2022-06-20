Встретили "побратима": в ССО показали встречу с волком во время боевой операции

Украинские защитники встретили дорогой необычного прохожего - степного волка, который не испугался и пошел за бойцами.

Во время выполнения боевого задания военные одной из боевых групп Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины встретили волка. Животное не проявило агрессии или страха, а заинтересованно пошло за бойцом, который его позвал.

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Украинские защитники уже стали бесспорными любимцами многих животных – как домашних, так и встречающих в лесах и полях. К бойцам ВСУ тянутся кошки, собаки, мыши, белки, птицы и множество других животных. На этот раз воины заинтересовали волка – хищник без страха и агрессии подошел к оператору видео и начал "знакомиться" с бойцами, выполнявшими боевую задачу.

Знакомство волка и бойцов Сил Специальных Операций: смотрите видео

Волк и "вурдалаки". Свой к своему…

– прокомментировали событие в ССО.

Интересно, что на шевронах бойцов ССО изображен волк – поэтому встреча военных с их символом может означать хороший знак.

ССО крепко держат оборону: какая ситуация в Северодонецке

Северодонецк – одна из самых горячих точек на фронте последних недель. Большая часть города под контролем российских кафиров, однако украинские военные отстаивают каждый сантиметр территории. Северодонецк удерживают бойцы ССО ВСУ, которые не зря считаются одними из лучших воинов украинской армии.

Сложность в том, что именно в Северодонецке враг применяет все, что имеет вооружение. Тактика россиян проста – стереть с лица земли населенные пункты, а потом начинать продвигаться, рассказали в ССО.

Воины рассказали и о своей задаче – проводить разведывательные действия, чтобы артиллерия украинцев могла точно поражать противника. Воины уверяют: свою задачу они выполняют четко, ведь ими командуют настоящие профессионалы, а чувствуют себя одной семьей.

Российские кафиры упорно пытаются захватить весь Северодонецк, однако на других направлениях не имеют успехов. Захватчики несут потери от ССО. Только за прошлую неделю украинские защитники ликвидировали 28 кадыровцев, известных своими тектоками. Заметим, что боевыми действиями кадыровцы не занимаются – им поручают только зачищать улицы.

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