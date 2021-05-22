Более того, закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровнях. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект № 1414-ІХ еще 27 апреля.

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Закон начал действовать

"Вступил в силу Закон Украины "Об основах молодежной политики", который 21 мая опубликовали в парламентской газете "Голос Украины", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что некоторые положения закона вступают в силу с 1 января 2022 года.

Закон меняет молодежный возраст

Согласно закону, молодежь – это люди в возрасте от 14 до 35 лет. Кроме того, закон вводит механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне – через Нацсовет по вопросам молодежи при Кабмине, на местном – через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

Более того, закон регулирует вопросы деятельности Украинского молодежного фонда, который должен выполнять специальные функции по реализации задач молодежной политики. Деятельность этого бюджетного учреждения координирует Министерство молодежи и спорта.

Кстати, Владимир Зеленский подписал закон 18 мая. Он отметил, что обновление молодежного законодательства, а также создание действенных финансовых инструментов поможет создать реальные возможности для молодежи жить и работать в Украине.

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