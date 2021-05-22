Ба більше, закон імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії про участь молоді в суспільному житті на місцевому та регіональному рівнях. Верховна Рада схвалила відповідний законопроєкт № 1414-ІХ ще 27 квітня.

До теми Зеленський підписав закон про засади молодіжної політики

Закон почав діяти

"Набув чинності Закон України "Про основні засади молодіжної політики", який 21 травня опублікували в парламентській газеті "Голос України", – мовиться у повідомленні.

Варто відзначити, що деякі положення закону набирають чинності з 1 січня 2022 року.

Закон змінює молодіжний вік

Згідно з законом, молодь – це люди віком від 14 до 35 років. Окрім того, закон запроваджує механізми залучення молоді до процесу вироблення й ухвалення рішень. На національному рівні – через Нацраду з питань молоді при Кабміні, на місцевому – через молодіжні ради та радників з питань молоді.

Ба більше, закон урегульовує питання діяльності Українського молодіжного фонду, який має виконувати спеціальні функції щодо реалізації завдань молодіжної політики. Діяльність цієї бюджетної установи координує Міністерство молоді та спорту.

До речі, Володимир Зеленський підписав закон 18 травня. Він зазначив, що оновлення молодіжного законодавства, а також започаткування дієвих фінансових інструментів допоможе створити реальні можливості для молоді жити та працювати в Україні.

Читайте більше Молоді – до 35 років: Рада підтримала законопроєкт про молодіжну політику