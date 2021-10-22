Тот, напомним, в Украине является председателем политсовета пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". А еще – фигурирует как подозреваемый уже по двум делам о государственной измене. И Путина это почему-то возмущает.

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Путин решил встать на защиту Медведчука

В Украине расследуют уголовное дело о государственной измене, главным фигурантом которого является кум российского президента и нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом во время дискуссионного форума "Валдай" 21 октября решил высказаться сам глава Кремля Владимир Путин.

О Викторе Медведчуке... Его пытаются сейчас привлечь к ответственности за государственную измену. Почему? Он украл какие-то секреты и тайно их передал? Нет. А почему на самом деле?

– возмущался Путин.

Так почему же, по мнению Путина, Медведчука обвиняют в госизмене?

Дескать, Медведчук имеет "открытую политическую позицию".

Рук не покладая работает ради "стабилизации внутриполитической ситуации".

А еще и для "построения отношений с соседями, с которыми они крайне важны для самой Украины".

Разумеется, под "соседями" Путин имел в виду Россию. Только он почему-то не объяснил, как мы можем быть хорошими соседями, если Россия отобрала у Украины Крым и убивает украинцев на Донбассе. А еще и гибридную войну ведет.

К слову: на этом же мероприятии Путин еще говорил об Украине. Он откуда-то придумал, что Украиной правит "небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость", да еще и с "крайними политическими взглядами".

Что не так с Медведчуком