Вступительная кампания-2018: на какие специальности самый высокий проходной балл

Во вступительной кампании-2018 в Украине специальностью с самым высоким проходным баллом стала "Стоматология". В тройку лидеров также попали "Международное право" и "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Следовательно, чтобы пройти на бюджет по специальности "Стоматология" в медицинское учреждение высшего образования, необходимо иметь не менее 193,49 балла или 188,552 (для МОН). При этом в 2017 году самый большой проходной балл на "Стоматология" был почти 197.

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В то же время проходной балл на "Международное право" составляет 193,35, а на "Международные отношения" – 192,066.

В десятку специальностей с самыми высокими проходными баллами в 2018 году также вошли "Менеджмент социокультурной деятельности" (188,59), "Международные экономические отношения" (186,71), "Журналистика" (186,25), "Политология" (186, 05 ), "История и археология" (184,55), "Фармация" (184,39) и "Культурология" (184,28).

При этом Минобразования не указало, в каких именно учреждениях высшего образования зафиксированы следующие показатели.