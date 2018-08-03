Вступна кампанія-2018: на які спеціальності найвищий прохідний бал

У вступній кампанії-2018 в Україні спеціальністю з найвищим прохідним балом стала "Стоматологія". До трійки лідерів також потрапили "Міжнародне право" та "Міжнародні відносини, суспільні комунікації й регіональні студії".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Відтак, щоб пройти на бюджет за спеціальністю "Стоматологія" до медичного закладу вищої освіти, необхідно мати не менше 193,49 бала або 188,552 (для МОН). При цьому у 2017 році найбільший прохідний бал на "Стоматологію" був майже 197.

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Водночас прохідний бал на "Міжнародне право" складає 193,35, а на "Міжнародні відносини" – 192,066.

До десятки спеціальностей з найвищими прохідними балами у 2018 році також увійшли "Менеджмент соціокультурної діяльності" (188,59), "Міжнародні економічні відносини" (186,71), "Журналістика" (186,25), "Політологія" (186, 05), "Історія та археологія" (184,55), "Фармація" (184,39) та "Культурологія" (184,28).

При цьому Міносвіти не вказало, у яких саме Закладах вищої освіти зафіксовані такі показники.