Вступительная кампания 2019: даты регистрации и приема документов

21 мая в Украине стартовало ВНО. А уже с 1 июля начинается вступительная кампания. Какие сроки электронной регистрации, подачи документов и творческих конкурсов – читайте в материале 24 канала.

► Дата начала регистрации электронных кабинетов

С 1 июля 2019 года начинается регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка документов в электронный кабинет.

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► Термины подачи медицинских осмотров

До 9 июля 2019 года нужно пройти медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры, если это необходимо для особых условий конкурсного отбора по соответствующим конкурсным предложениям.

► Термины приема заявлений и документов

• 10 июля начинается прием заявлений и документов от поступающих (кроме высших военных учебных заведений, высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, военных учебных подразделений высших учебных заведений).

• В 18:00 часов 16 июля 2019 заканчивается время подачи документов для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

• В 18:00 часов 22 июля 2019 года заканчивается время подачи документов для лиц, поступающих только по результатам внешнего независимого оценивания.

► Даты творческих конкурсов

• Творческие конкурсы проводятся в несколько сессий с 1 до 10 июля.

• 12 июля для специальности "Музыкальное искусство".

• С 11 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии творческих конкурсов для поступающих на места за средства физических и / или юридических лиц.

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График проведения ВНО-2019:

Математика – 21 мая

Украинский язык и литература – 23 мая

Испанский, немецкий, французский языки – 27 мая

Английский язык – 28 мая

Физика – 30 мая

История Украины – 4 июня

Биология – 6 июня

География – 11 июня

Химия – 13 июня



ВНО-2019