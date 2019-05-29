Вступительная кампания 2019: даты регистрации и приема документов
21 мая в Украине стартовало ВНО. А уже с 1 июля начинается вступительная кампания. Какие сроки электронной регистрации, подачи документов и творческих конкурсов – читайте в материале 24 канала.
► Дата начала регистрации электронных кабинетов
С 1 июля 2019 года начинается регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка документов в электронный кабинет.
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► Термины подачи медицинских осмотров
До 9 июля 2019 года нужно пройти медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры, если это необходимо для особых условий конкурсного отбора по соответствующим конкурсным предложениям.
► Термины приема заявлений и документов
• 10 июля начинается прием заявлений и документов от поступающих (кроме высших военных учебных заведений, высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, военных учебных подразделений высших учебных заведений).
• В 18:00 часов 16 июля 2019 заканчивается время подачи документов для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.
• В 18:00 часов 22 июля 2019 года заканчивается время подачи документов для лиц, поступающих только по результатам внешнего независимого оценивания.
► Даты творческих конкурсов
• Творческие конкурсы проводятся в несколько сессий с 1 до 10 июля.
• 12 июля для специальности "Музыкальное искусство".
• С 11 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии творческих конкурсов для поступающих на места за средства физических и / или юридических лиц.
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График проведения ВНО-2019:
Математика – 21 мая
Украинский язык и литература – 23 мая
Испанский, немецкий, французский языки – 27 мая
Английский язык – 28 мая
Физика – 30 мая
История Украины – 4 июня
Биология – 6 июня
География – 11 июня
Химия – 13 июня