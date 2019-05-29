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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Вступительная кампания 2019: даты регистрации и приема документов

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      Вступительная кампания 2019 - даты, регистрация и сроки подачи документов
      Сроки вступительной кампании 2019 / Photo by rawpixel.com from Pexels

      21 мая в Украине стартовало ВНО. А уже с 1 июля начинается вступительная кампания. Какие сроки электронной регистрации, подачи документов и творческих конкурсов – читайте в материале 24 канала.

      ► Дата начала регистрации электронных кабинетов

      С 1 июля 2019 года начинается регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка документов в электронный кабинет.

      Читайте также: Вступительная кампания 2019: топ популярных специальностей среди абитуриентов

      ► Термины подачи медицинских осмотров

      До 9 июля 2019 года нужно пройти медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры, если это необходимо для особых условий конкурсного отбора по соответствующим конкурсным предложениям.

      ► Термины приема заявлений и документов

      • 10 июля начинается прием заявлений и документов от поступающих (кроме высших военных учебных заведений, высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, военных учебных подразделений высших учебных заведений).

      • В 18:00 часов 16 июля 2019 заканчивается время подачи документов для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

      • В 18:00 часов 22 июля 2019 года заканчивается время подачи документов для лиц, поступающих только по результатам внешнего независимого оценивания.

      ► Даты творческих конкурсов

      • Творческие конкурсы проводятся в несколько сессий с 1 до 10 июля.

      • 12 июля для специальности "Музыкальное искусство".

      • С 11 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии творческих конкурсов для поступающих на места за средства физических и / или юридических лиц.

      Читайте также: Все, что нужно знать о ВНО-2019

      График проведения ВНО-2019:

      Математика – 21 мая
      Украинский язык и литература – 23 мая
      Испанский, немецкий, французский языки – 27 мая
      Английский язык – 28 мая
      Физика – 30 мая
      История Украины – 4 июня
      Биология – 6 июня
      География – 11 июня
      Химия – 13 июня

      зно 2019
      ВНО-2019

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      Теги: Новости Украины Образование ВНА Студенты
      Источник: 24 канал
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