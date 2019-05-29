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      Вступна кампанія 2019: дати реєстрації та прийому документів

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      Вступна кампанія 2019 - дати, реєстрація та терміни подання документів
      Терміни вступної кампанії 2019 / Photo by rawpixel.com from Pexels

      21 травня в Україні стартувало ЗНО. А вже з 1 липня починається вступна кампанія. Які терміни електронної реєстрації, подачі документів та творчих конкурсів – читайте в матеріалі 24 каналу.

      ► Дата початку реєстрації електронних кабінетів

      З 1 липня 2019 року починається реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження документів до електронного кабінету.

      Читайте також: Вступна кампанія 2019: топ популярних спеціальностей серед абітурієнтів

      ► Терміни подачі медичних оглядів

      До 9 липня 2019 року потрібно пройти медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це необхідно для особливих умов конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями.

      ► Терміни прийому заяв та документів

      • 10 липня розпочинається прийом заяв та документів від вступників (крім вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти).

      • О 18:00 годині 16 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

      • О 18:00 годині 22 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

      ► Дати творчих конкурсів

      • Творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 10 липня.

      • 12 липня для спеціальності "Музичне мистецтво".

      • З 11 до 22 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

      Читайте також: Все, що потрібно знати про ЗНО-2019

      Графік проведення ЗНО-2019:

      Математика – 21 травня
      Українська мова та література – 23 травня
      Іспанська, німецька, французька мови – 27 травня
      Англійська мова – 28 травня
      Фізика – 30 травня
      Історія України – 4 червня
      Біологія – 6 червня
      Географія – 11 червня
      Хімія – 13 червня

      зно 2019
      ЗНО-2019

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      Теги: Новини України Освіта ЗНО Студенти
      Джерело: 24 канал
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