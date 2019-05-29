Вступна кампанія 2019: дати реєстрації та прийому документів

21 травня в Україні стартувало ЗНО. А вже з 1 липня починається вступна кампанія. Які терміни електронної реєстрації, подачі документів та творчих конкурсів – читайте в матеріалі 24 каналу.

► Дата початку реєстрації електронних кабінетів

З 1 липня 2019 року починається реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження документів до електронного кабінету.

Читайте також: Вступна кампанія 2019: топ популярних спеціальностей серед абітурієнтів

► Терміни подачі медичних оглядів

До 9 липня 2019 року потрібно пройти медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це необхідно для особливих умов конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями.

► Терміни прийому заяв та документів

• 10 липня розпочинається прийом заяв та документів від вступників (крім вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти).

• О 18:00 годині 16 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

• О 18:00 годині 22 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

► Дати творчих конкурсів

• Творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 10 липня.

• 12 липня для спеціальності "Музичне мистецтво".

• З 11 до 22 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Читайте також: Все, що потрібно знати про ЗНО-2019

Графік проведення ЗНО-2019:

Математика – 21 травня

Українська мова та література – 23 травня

Іспанська, німецька, французька мови – 27 травня

Англійська мова – 28 травня

Фізика – 30 травня

Історія України – 4 червня

Біологія – 6 червня

Географія – 11 червня

Хімія – 13 червня



ЗНО-2019