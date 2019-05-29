Вступна кампанія 2019: дати реєстрації та прийому документів
21 травня в Україні стартувало ЗНО. А вже з 1 липня починається вступна кампанія. Які терміни електронної реєстрації, подачі документів та творчих конкурсів – читайте в матеріалі 24 каналу.
► Дата початку реєстрації електронних кабінетів
З 1 липня 2019 року починається реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження документів до електронного кабінету.
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► Терміни подачі медичних оглядів
До 9 липня 2019 року потрібно пройти медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це необхідно для особливих умов конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями.
► Терміни прийому заяв та документів
• 10 липня розпочинається прийом заяв та документів від вступників (крім вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти).
• О 18:00 годині 16 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.
• О 18:00 годині 22 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
► Дати творчих конкурсів
• Творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 10 липня.
• 12 липня для спеціальності "Музичне мистецтво".
• З 11 до 22 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
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Графік проведення ЗНО-2019:
Математика – 21 травня
Українська мова та література – 23 травня
Іспанська, німецька, французька мови – 27 травня
Англійська мова – 28 травня
Фізика – 30 травня
Історія України – 4 червня
Біологія – 6 червня
Географія – 11 червня
Хімія – 13 червня