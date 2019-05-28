Вступна кампанія 2019: топ популярних спеціальностей серед абітурієнтів

ЗНО в Україні стартувало 21 травня. А вже з 1 липня розпочинається вступна кампанія. І хоч поки невідомо, яка спеціальність стане найпопулярнішою 2019 року, абітурієнти вже розповідають про майбутню професію. Що найбільше цікавить молодь і з чим варто пов'язати своє життя – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Абітурієнти називають різні професії, на які б хотіли вчитися.

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►Відповіді абітурієнтів 2019:

• Готельно-ресторанне або логістика.

• На тренера.

• На бухгалтера

• Я хочу стати моряком.

• Дизайнером, модельєром.



►Найбільш популярні рішення 2019 (не офіційний результат):

• Економіст

• Міжнародник

Також популярно йти вчитися на юристів.

►Топ-10 спеціальностей, на які вступали абітурієнти у 2018 році (прес-центр МОН):

Філологія – 75934 заяви. Право – 72965 заяв. Менеджмент – 47695 заяв. Середня освіта – 45397 заяв. Комп'ютерні науки – 38374 заяви. Економіка – 29702 заяви. Медицина – 29065 заяв. Інженерія програмного забезпечення – 25930 заяв. Туризм – 24827 заяв. Психологія – 22675 заяв.

►Проблема вибору професії та безробіття

80% безробітних в Україні – з дипломами про вищу освіту. Одна з причин: абітурієнти масово обирають те, що звучить престижно. Так минулого року на філологічні факультети подали заяви 75 тисяч випускників, а це майже кожен десятий. Вони хотіли стати юристами, менеджерами, педагогами та економістами.

Батьки часто обирають по-модному. Міжнародне право. Я б дуже просила звернути увагу не на те, що ви п'ять років будете чомусь навчатися, а на те, куди піде працювати ваша дитина,

– наголосила директор департаменту освіти міста Києва Олена Фіданян.

2018 року було багато заяв на медицинські факультети. На цю спеціальність експерти радять звернути увагу. І не тільки на класичних лікарів, але й дієтологів, фітнес-тренерів, експертів зі здорового способу життя.

►Страх робітничої професії і його наслідки

Не варто цуратися технічних спеціальностей. І робітничих професій. Адже отримують там не менше ніж офісні працівники. І завжди є вакансії. Наприклад, зарплата кранівника починається від 12 тисяч гривень. А вихователів в дитячий садок лише в Києві не вистачає понад 200.

Нам настільки в школі вкладали в голову, що, якщо ти не будеш вчитися, ти будеш двірником або робітником, що це ментально в нас закладено – страх робітничої професії,

– наголосила Олена Фіданян.

Але експерти заспокоюють, що хороший спеціаліст завжди потрібний. У будь-якій сфері. Тому якщо ти обираєш те, що тобі подобається, і готовий бути кращим, то без роботи не залишишся.

Графік проведення ЗНО-2019:

Математика – 21 травня

Українська мова та література – 23 травня

Іспанська, німецька, французька мови – 27 травня

Англійська мова – 28 травня

Фізика – 30 травня

Історія України – 4 червня

Біологія – 6 червня

Географія – 11 червня

Хімія – 13 червня

ЗНО-2019