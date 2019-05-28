15:30
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Вступна кампанія 2019: топ популярних спеціальностей серед абітурієнтів

      1787 Читать новость на русском

      ЗНО в Україні стартувало 21 травня. А вже з 1 липня розпочинається вступна кампанія. І хоч поки невідомо, яка спеціальність стане найпопулярнішою 2019 року, абітурієнти вже розповідають про майбутню професію. Що найбільше цікавить молодь і з чим варто пов'язати своє життя – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Абітурієнти називають різні професії, на які б хотіли вчитися.

      Читайте також: Все, що потрібно знати про ЗНО-2019

      ►Відповіді абітурієнтів 2019:
      • Готельно-ресторанне або логістика.
      • На тренера.
      • На бухгалтера
      • Я хочу стати моряком.
      • Дизайнером, модельєром.

      ►Найбільш популярні рішення 2019 (не офіційний результат): 
      • Економіст
      • Міжнародник

      Також популярно йти вчитися на юристів.

      ►Топ-10 спеціальностей, на які вступали абітурієнти у 2018 році (прес-центр МОН):

      1. Філологія – 75934 заяви.
      2. Право – 72965 заяв.
      3. Менеджмент – 47695 заяв.
      4. Середня освіта – 45397 заяв.
      5. Комп'ютерні науки – 38374 заяви.
      6. Економіка – 29702 заяви.
      7. Медицина – 29065 заяв.
      8. Інженерія програмного забезпечення – 25930 заяв.
      9. Туризм – 24827 заяв.
      10. Психологія – 22675 заяв.

      ►Проблема вибору професії та безробіття

      80% безробітних в Україні – з дипломами про вищу освіту. Одна з причин: абітурієнти масово обирають те, що звучить престижно. Так минулого року на філологічні факультети подали заяви 75 тисяч випускників, а це майже кожен десятий. Вони хотіли стати юристами, менеджерами, педагогами та економістами.

      Батьки часто обирають по-модному. Міжнародне право. Я б дуже просила звернути увагу не на те, що ви п'ять років будете чомусь навчатися, а на те, куди піде працювати ваша дитина,
      – наголосила директор департаменту освіти міста Києва Олена Фіданян.

      2018 року було багато заяв на медицинські факультети. На цю спеціальність експерти радять звернути увагу. І не тільки на класичних лікарів, але й дієтологів, фітнес-тренерів, експертів зі здорового способу життя.

      ►Страх робітничої професії і його наслідки

      Не варто цуратися технічних спеціальностей. І робітничих професій. Адже отримують там не менше ніж офісні працівники. І завжди є вакансії. Наприклад, зарплата кранівника починається від 12 тисяч гривень. А вихователів в дитячий садок лише в Києві не вистачає понад 200.

      Нам настільки в школі вкладали в голову, що, якщо ти не будеш вчитися, ти будеш двірником або робітником, що це ментально в нас закладено – страх робітничої професії,
      – наголосила Олена Фіданян.

      Але експерти заспокоюють, що хороший спеціаліст завжди потрібний. У будь-якій сфері. Тому якщо ти обираєш те, що тобі подобається, і готовий бути кращим, то без роботи не залишишся.

      Графік проведення ЗНО-2019:

      Математика – 21 травня
      Українська мова та література – 23 травня
      Іспанська, німецька, французька мови – 27 травня
      Англійська мова – 28 травня
      Фізика – 30 травня
      Історія України – 4 червня
      Біологія – 6 червня
      Географія – 11 червня
      Хімія – 13 червня

      зно 2019

      ЗНО-2019

      blog_ava
      В яскравому тренчі і туфлях: Меланія Трамп зустрілась з американськими військовими у Японії
      сьогодні
      4290
      Автор: Альона Чернецька, Катерина Козачинська
      Теги: Новини України ЗНО Освіта Студенти
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР"
      сьогодні , 15:10 Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР"
      Злой Одессит 382
      Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      сьогодні , 14:20 Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України
      Євгенія Мазур 3126
      "Міст Кличка" і його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття
      сьогодні , 13:31 "Міст Кличка" і його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття
      1573
      "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      сьогодні , 12:17 "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      Блог Соцмережі 2246
      Розкішні будинки на державних землях: як чиновники захоплюють території Пущі-Водиці
      сьогодні , 01:00 Розкішні будинки на державних землях: як чиновники захоплюють території Пущі-Водиці
      1696
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук