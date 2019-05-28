Вступна кампанія 2019: топ популярних спеціальностей серед абітурієнтів
ЗНО в Україні стартувало 21 травня. А вже з 1 липня розпочинається вступна кампанія. І хоч поки невідомо, яка спеціальність стане найпопулярнішою 2019 року, абітурієнти вже розповідають про майбутню професію. Що найбільше цікавить молодь і з чим варто пов'язати своє життя – дізнавалися журналісти 24 каналу.
Абітурієнти називають різні професії, на які б хотіли вчитися.
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►Відповіді абітурієнтів 2019:
• Готельно-ресторанне або логістика.
• На тренера.
• На бухгалтера
• Я хочу стати моряком.
• Дизайнером, модельєром.
►Найбільш популярні рішення 2019 (не офіційний результат):
• Економіст
• Міжнародник
Також популярно йти вчитися на юристів.
►Топ-10 спеціальностей, на які вступали абітурієнти у 2018 році (прес-центр МОН):
- Філологія – 75934 заяви.
- Право – 72965 заяв.
- Менеджмент – 47695 заяв.
- Середня освіта – 45397 заяв.
- Комп'ютерні науки – 38374 заяви.
- Економіка – 29702 заяви.
- Медицина – 29065 заяв.
- Інженерія програмного забезпечення – 25930 заяв.
- Туризм – 24827 заяв.
- Психологія – 22675 заяв.
►Проблема вибору професії та безробіття
80% безробітних в Україні – з дипломами про вищу освіту. Одна з причин: абітурієнти масово обирають те, що звучить престижно. Так минулого року на філологічні факультети подали заяви 75 тисяч випускників, а це майже кожен десятий. Вони хотіли стати юристами, менеджерами, педагогами та економістами.
Батьки часто обирають по-модному. Міжнародне право. Я б дуже просила звернути увагу не на те, що ви п'ять років будете чомусь навчатися, а на те, куди піде працювати ваша дитина,
– наголосила директор департаменту освіти міста Києва Олена Фіданян.
2018 року було багато заяв на медицинські факультети. На цю спеціальність експерти радять звернути увагу. І не тільки на класичних лікарів, але й дієтологів, фітнес-тренерів, експертів зі здорового способу життя.
►Страх робітничої професії і його наслідки
Не варто цуратися технічних спеціальностей. І робітничих професій. Адже отримують там не менше ніж офісні працівники. І завжди є вакансії. Наприклад, зарплата кранівника починається від 12 тисяч гривень. А вихователів в дитячий садок лише в Києві не вистачає понад 200.
Нам настільки в школі вкладали в голову, що, якщо ти не будеш вчитися, ти будеш двірником або робітником, що це ментально в нас закладено – страх робітничої професії,
– наголосила Олена Фіданян.
Але експерти заспокоюють, що хороший спеціаліст завжди потрібний. У будь-якій сфері. Тому якщо ти обираєш те, що тобі подобається, і готовий бути кращим, то без роботи не залишишся.
Графік проведення ЗНО-2019:
Математика – 21 травня
Українська мова та література – 23 травня
Іспанська, німецька, французька мови – 27 травня
Англійська мова – 28 травня
Фізика – 30 травня
Історія України – 4 червня
Біологія – 6 червня
Географія – 11 червня
Хімія – 13 червня
ЗНО-2019