Вступительная кампания 2019: топ популярных специальностей среди абитуриентов
ВНО в Украине стартовало 21 мая. А уже с 1 июля начинается вступительная кампания. И хотя пока неизвестно, какая специальность станет самой популярной в 2019 году, абитуриенты уже рассказывают о будущей профессии. Что больше всего интересует молодежь и с чем стоит связать свою жизнь – узнавали журналисты 24 канала.
Абитуриенты называют разные профессии, на которые бы хотели поступить.
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►Ответы абитуриентов 2019:
• Гостинично-ресторанное или логистика.
• На тренера.
• На бухгалтера.
• Я хочу стать моряком.
• Дизайнером, модельером.
►Самые популярные решения 2019 (неофициальный результат):
• Экономист.
• Международник.
Также популярно идти учиться на юриста.
►Топ-10 специальностей, на которые поступали абитуриенты в 2018 году (пресс-центр МОН):
- Филология – 75934 заявления.
- Право – 72965 заявлений.
- Менеджмент – 47695 заявлений.
- Среднее образование – 45397 заявлений.
- Компьютерные науки – 38374 заявления.
- Экономика – 29702 заявления.
- Медицина – 29065 заявлений.
- Инженерия программного обеспечения – 25930 заявлений.
- Туризм – 24827 заявлений.
- Психология – 22675 заявлений.
►Проблема выбора профессии и безработицы
80% безработных в Украине – с дипломами о высшем образовании. В частности, из-за того, что абитуриенты массово выбирают то, что звучит престижно. Так, в прошлом году на филологические факультеты подали заявления 75 тысяч выпускников, а это почти каждый десятый. Они хотели стать юристами, менеджерами, педагогами и экономистами.
Родители часто выбирают по-модному. Международное право. Я бы очень просила обратить внимание не на то, что вы пять лет будете чему-то учиться, а на то, куда пойдет работать ваш ребенок,
– отметила директор департамента образования города Киева Елена Фиданян.
В 2018 году было много заявлений на медицинские факультеты. На эту специальность эксперты советуют обратить внимание. И не только на классических врачей, но и диетологов, фитнес-тренеров, экспертов по здоровому образу жизни.
►Страх рабочей профессии и его последствия
Не стоит сторониться технических специальностей. И рабочих профессий. Ведь получают там не меньше, чем офисные работники. И всегда есть вакансии. Например, зарплата крановщика начинается от 12 тысяч гривен. А воспитателей в детский сад только в Киеве не хватает более 200.
Нам настолько в школе вкладывали в голову, что, если ты не будешь учиться, будешь дворником или рабочим, что это ментально в нас заложено – страх рабочей профессии,
– отметила Елена Фиданян.
Но эксперты успокаивают, что хороший специалист всегда нужен. В любой сфере. Поэтому если ты выбираешь то, что тебе нравится, и готов быть лучшим, то без работы не останешься.
График проведения ВНО-2019:
Математика – 21 мая
Украинский язык и литература – 23 мая
Испанский, немецкий, французский языки – 27 мая
Английский язык – 28 мая
Физика – 30 мая
История Украины – 4 июня
Биология – 6 июня
География – 11 июня
Химия – 13 июня
ВНО-2019