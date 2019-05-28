Вступительная кампания 2019: топ популярных специальностей среди абитуриентов

ВНО в Украине стартовало 21 мая. А уже с 1 июля начинается вступительная кампания. И хотя пока неизвестно, какая специальность станет самой популярной в 2019 году, абитуриенты уже рассказывают о будущей профессии. Что больше всего интересует молодежь и с чем стоит связать свою жизнь – узнавали журналисты 24 канала.

Абитуриенты называют разные профессии, на которые бы хотели поступить.

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►Ответы абитуриентов 2019:

• Гостинично-ресторанное или логистика.

• На тренера.

• На бухгалтера.

• Я хочу стать моряком.

• Дизайнером, модельером.



►Самые популярные решения 2019 (неофициальный результат):

• Экономист.

• Международник.

Также популярно идти учиться на юриста.

►Топ-10 специальностей, на которые поступали абитуриенты в 2018 году (пресс-центр МОН):

Филология – 75934 заявления. Право – 72965 заявлений. Менеджмент – 47695 заявлений. Среднее образование – 45397 заявлений. Компьютерные науки – 38374 заявления. Экономика – 29702 заявления. Медицина – 29065 заявлений. Инженерия программного обеспечения – 25930 заявлений. Туризм – 24827 заявлений. Психология – 22675 заявлений.

►Проблема выбора профессии и безработицы

80% безработных в Украине – с дипломами о высшем образовании. В частности, из-за того, что абитуриенты массово выбирают то, что звучит престижно. Так, в прошлом году на филологические факультеты подали заявления 75 тысяч выпускников, а это почти каждый десятый. Они хотели стать юристами, менеджерами, педагогами и экономистами.

Родители часто выбирают по-модному. Международное право. Я бы очень просила обратить внимание не на то, что вы пять лет будете чему-то учиться, а на то, куда пойдет работать ваш ребенок,

– отметила директор департамента образования города Киева Елена Фиданян.

В 2018 году было много заявлений на медицинские факультеты. На эту специальность эксперты советуют обратить внимание. И не только на классических врачей, но и диетологов, фитнес-тренеров, экспертов по здоровому образу жизни.

►Страх рабочей профессии и его последствия

Не стоит сторониться технических специальностей. И рабочих профессий. Ведь получают там не меньше, чем офисные работники. И всегда есть вакансии. Например, зарплата крановщика начинается от 12 тысяч гривен. А воспитателей в детский сад только в Киеве не хватает более 200.

Нам настолько в школе вкладывали в голову, что, если ты не будешь учиться, будешь дворником или рабочим, что это ментально в нас заложено – страх рабочей профессии,

– отметила Елена Фиданян.

Но эксперты успокаивают, что хороший специалист всегда нужен. В любой сфере. Поэтому если ты выбираешь то, что тебе нравится, и готов быть лучшим, то без работы не останешься.

График проведения ВНО-2019:

Математика – 21 мая

Украинский язык и литература – 23 мая

Испанский, немецкий, французский языки – 27 мая

Английский язык – 28 мая

Физика – 30 мая

История Украины – 4 июня

Биология – 6 июня

География – 11 июня

Химия – 13 июня

ВНО-2019