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      Вступительная кампания 2019: топ популярных специальностей среди абитуриентов

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      ВНО в Украине стартовало 21 мая. А уже с 1 июля начинается вступительная кампания. И хотя пока неизвестно, какая специальность станет самой популярной в 2019 году, абитуриенты уже рассказывают о будущей профессии. Что больше всего интересует молодежь и с чем стоит связать свою жизнь – узнавали журналисты 24 канала.

      Абитуриенты называют разные профессии, на которые бы хотели поступить.

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      ►Ответы абитуриентов 2019:
      • Гостинично-ресторанное или логистика.
      • На тренера.
      • На бухгалтера.
      • Я хочу стать моряком.
      • Дизайнером, модельером.

      ►Самые популярные решения 2019 (неофициальный результат):
      • Экономист.
      • Международник.

      Также популярно идти учиться на юриста.

      ►Топ-10 специальностей, на которые поступали абитуриенты в 2018 году (пресс-центр МОН):

      1. Филология – 75934 заявления.
      2. Право – 72965 заявлений.
      3. Менеджмент – 47695 заявлений.
      4. Среднее образование – 45397 заявлений.
      5. Компьютерные науки – 38374 заявления.
      6. Экономика – 29702 заявления.
      7. Медицина – 29065 заявлений.
      8. Инженерия программного обеспечения – 25930 заявлений.
      9. Туризм – 24827 заявлений.
      10. Психология – 22675 заявлений.

      ►Проблема выбора профессии и безработицы

      80% безработных в Украине – с дипломами о высшем образовании. В частности, из-за того, что абитуриенты массово выбирают то, что звучит престижно. Так, в прошлом году на филологические факультеты подали заявления 75 тысяч выпускников, а это почти каждый десятый. Они хотели стать юристами, менеджерами, педагогами и экономистами.

      Родители часто выбирают по-модному. Международное право. Я бы очень просила обратить внимание не на то, что вы пять лет будете чему-то учиться, а на то, куда пойдет работать ваш ребенок,
      – отметила директор департамента образования города Киева Елена Фиданян.

      В 2018 году было много заявлений на медицинские факультеты. На эту специальность эксперты советуют обратить внимание. И не только на классических врачей, но и диетологов, фитнес-тренеров, экспертов по здоровому образу жизни.

      ►Страх рабочей профессии и его последствия

      Не стоит сторониться технических специальностей. И рабочих профессий. Ведь получают там не меньше, чем офисные работники. И всегда есть вакансии. Например, зарплата крановщика начинается от 12 тысяч гривен. А воспитателей в детский сад только в Киеве не хватает более 200.

      Нам настолько в школе вкладывали в голову, что, если ты не будешь учиться, будешь дворником или рабочим, что это ментально в нас заложено – страх рабочей профессии,
      отметила Елена Фиданян.

      Но эксперты успокаивают, что хороший специалист всегда нужен. В любой сфере. Поэтому если ты выбираешь то, что тебе нравится, и готов быть лучшим, то без работы не останешься.

      График проведения ВНО-2019:

      Математика – 21 мая
      Украинский язык и литература – 23 мая
      Испанский, немецкий, французский языки – 27 мая
      Английский язык – 28 мая
      Физика – 30 мая
      История Украины – 4 июня
      Биология – 6 июня
      География – 11 июня
      Химия – 13 июня

      зно 2019

      ВНО-2019

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      Автор: Екатерина Козачинская, Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Студенты Образование ВНА
      Источник: 24 канал
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