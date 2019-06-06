Вступна кампанія-2019: нюанси та зміни в процедурі

Мінімальні прохідні бали 150 та 130 для окремих спеціальностей, творчі конкурси до подачі заяв, коротші терміни вступної кампанії – ці та інші новації чекають на вступників цього року.

З чим на практиці доведеться зіткнутися цьогорічним вступникам – розбирався 24 канал.

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Сертифікати

Для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) прийматимуть сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

З іноземних мов зараховуватимуть лише сертифікати 2018 та 2019 років. Вступник може подати сертифікати в будь-якій зручній йому комбінації.

Творчі конкурси

Їх тепер можна складати у кількох вишах, але змінилися терміни проведення творчих конкурсів. Вони відбуватимуться з 1 до 10 липня, до початку прийому заяв. Передбачена також друга сесія творчих конкурсів – з 11 до 22 липня. Однак лише для тих вступників, які бажають навчатися на контракті. Такі абітурієнти зможуть спробувати свої сили на творчому конкурсі двічі.

Першочергове зарахування

Вступники у медичні та педагогічні виші, що готові після закінчення навчання працювати в сільській місцевості, будуть зараховані першочергово. Йдеться про вступників на спеціальності галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка" і 22 "Охорона здоров’я", які укладуть угоду про відпрацювання не менш як 3 роки в селі або селищі міського типу.

При цьому з минулих років залишаться коригувальні коефіцієнти – регіональний, сільський, галузевий.

Мінімальна кількість балів

Щоб подати заяви для вступу на спеціальності з високим рівнем суспільної відповідальності, треба мати конкурсний бал не менше 130.

Це спеціальності:

"Право"

"Публічне управління та адміністрування"

"Міжнародні відносини"

"Міжнародні економічні відносини"

"Міжнародне право"

"Фармація, промислова фармація"

Вступник повинен мати не менш як 150 балів з другого та третього конкурсних предметів, якщо хоче брати участь у конкурсі на сцеціальності:

"Стоматологія"

"Медицина"

"Педіатрія"

Розширення пільг для учасників бойових дій.

Пільги будуть поширені на всіх вступників цієї категорії, а не лише на учасників бойових дій АТО/ООС, як було раніше.

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Конкурсні предмети

Цьогоріч будуть зміни у переліку конкурсних предметів за окремими спеціальностями.

Це, зокрема, "Середня освіта (фізика)", "Професійна освіта (Охорона праці)", "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво", "Дизайн", "Менеджмент соціокультурної діяльності", "Психологія", "Хімія", "Фізика та астрономія", "Прикладна фізика та наноматеріали", "Географія", "Технології легкої промисловості", "Агроінженерія", "Цивільна безпека" та всі спеціальності галузі знань "Охорона здоров’я".

У більшості випадків посилено роль знань з математики та фізики в оцінюванні знань вступників.

Переглянути основні зміни в переліку можна в інфографіці за посиланням.

Вступ в магістратуру

Тут розширено перелік спеціальностей, на які треба складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови за технологією ЗНО. Додали спеціальності:

- "Музеєзнавство, пам'яткознавство",

- "Менеджмент соціокультурної діяльності",

- "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

- усі спеціальності галузей знань "Богослов’я", "Соціальні та поведінкові науки", "Управління та адміністрування", "Інформаційні технології", "Публічне управління та адміністрування"

Як і торік, ЄВІ також потрібно буде здавати на спеціальності галузей знань "Гуманітарні науки" (крім спеціальності "Філологія"), "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Сфера обслуговування", "Право" та "Міжнародні відносини". На спеціальності "Право" та "Міжнародне право" окрім цього вступники складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з Права та Загальних навчальних правничих компетентностей.

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 13 травня до 18-ї години 3 червня. Іспит буде 2 липня, а вступне випробування – 4 липня. Прийом заяв та документів для таких вступників почнеться 10 липня і продовжиться до 23 липня.

Для всіх інших вступників в магістратуру терміни подачі документів, складання іспитів та інших вступних процедур визначаються правилами прийому вишів.

Терміни

Основна вступна кампанія буде проведена в компактніші строки. Електронні кабінети можна буде створити до кінця літа, щоб їх могли використовувати вступники на заочну форму.

З 1 липня 2019 року починається реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження документів до електронного кабінету.

До 9 липня 2019 року потрібно пройти медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це необхідно для особливих умов конкурсного відбору.

10 липня розпочинається прийом заяв та документів від вступників (крім вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти).

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О 18:00 годині 16 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

О 18:00 годині 22 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 10 липня.

12 липня для спеціальності "Музичне мистецтво".

З 11 до 22 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

24 канал бажає успішної вступної кампанії всім українським абітурієнтам!