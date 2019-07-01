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      Вступна кампанія 2019: стартувала реєстрація електронних кабінетів

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      Вступна кампанія 2019 - з 1 липня стартувала реєстрація електронних кабінетів
      Стартувала реєстрація електронних кабінетів / Brooke Cagle на Unsplash

      В Україні розпочався вступ до вишів. З 1 липня 2019 року абітурієнти повинні реєструвати електронні кабінети.

      ► Де реєструвати електронний кабінет

      Реєструвати електронний кабінет треба на сайті державної електронної бази з питань освіти.

      ► Що потрібно для реєстрації електронного кабінету

      1. потрібно створити акаунт
      2. ввести електронну пошту
      3. ввести дані сертифіката ЗНО
      4. ввести дані шкільного атестата

      Читайте також: Вступна кампанія 2019: дати реєстрації та прийому документів

      Відео: як зареєстурвати електронний кабінет

      реєстрація електронного кабінету
      Сервіс підтримки для реєстрації електронного кабінету вступника

      ► Терміни подачі медичних оглядів

      До 9 липня 2019 року потрібно пройти медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це необхідно для особливих умов конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями.

      ► Терміни прийому заяв та документів

      • 10 липня розпочинається прийом заяв та документів від вступників (крім вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти).

      • О 18:00 годині 16 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

      • 20 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

      • До першого серпня зарахують вступників на бюджеті місця. І вже тоді рекомендуватимуть до вступу майбутніх студентів на контракт.

      Читайте також: Вступна кампанія-2019: нюанси та зміни в процедурі

      ► Дати творчих конкурсів

      • Творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 10 липня.

      • 12 липня для спеціальності "Музичне мистецтво".

      • З 11 до 22 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

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      Теги: Новини України Студенти Освіта Міністерство освіти та науки України ЗНО
      Джерело: 24 канал
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