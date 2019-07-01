Вступна кампанія 2019: стартувала реєстрація електронних кабінетів

В Україні розпочався вступ до вишів. З 1 липня 2019 року абітурієнти повинні реєструвати електронні кабінети.

► Де реєструвати електронний кабінет

Реєструвати електронний кабінет треба на сайті державної електронної бази з питань освіти.

► Що потрібно для реєстрації електронного кабінету

потрібно створити акаунт ввести електронну пошту ввести дані сертифіката ЗНО ввести дані шкільного атестата

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Відео: як зареєстурвати електронний кабінет



Сервіс підтримки для реєстрації електронного кабінету вступника

► Терміни подачі медичних оглядів

До 9 липня 2019 року потрібно пройти медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це необхідно для особливих умов конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями.

► Терміни прийому заяв та документів

• 10 липня розпочинається прийом заяв та документів від вступників (крім вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти).

• О 18:00 годині 16 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

• 20 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

• До першого серпня зарахують вступників на бюджеті місця. І вже тоді рекомендуватимуть до вступу майбутніх студентів на контракт.

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► Дати творчих конкурсів

• Творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 10 липня.

• 12 липня для спеціальності "Музичне мистецтво".

• З 11 до 22 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.