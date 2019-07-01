Вступна кампанія 2019: стартувала реєстрація електронних кабінетів
В Україні розпочався вступ до вишів. З 1 липня 2019 року абітурієнти повинні реєструвати електронні кабінети.
► Де реєструвати електронний кабінет
Реєструвати електронний кабінет треба на сайті державної електронної бази з питань освіти.
► Що потрібно для реєстрації електронного кабінету
- потрібно створити акаунт
- ввести електронну пошту
- ввести дані сертифіката ЗНО
- ввести дані шкільного атестата
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Відео: як зареєстурвати електронний кабінет
Сервіс підтримки для реєстрації електронного кабінету вступника
► Терміни подачі медичних оглядів
До 9 липня 2019 року потрібно пройти медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це необхідно для особливих умов конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями.
► Терміни прийому заяв та документів
• 10 липня розпочинається прийом заяв та документів від вступників (крім вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти).
• О 18:00 годині 16 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.
• 20 липня 2019 року закінчується час подання документів для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
• До першого серпня зарахують вступників на бюджеті місця. І вже тоді рекомендуватимуть до вступу майбутніх студентів на контракт.
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► Дати творчих конкурсів
• Творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 10 липня.
• 12 липня для спеціальності "Музичне мистецтво".
• З 11 до 22 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.