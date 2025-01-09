Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News.am. К слову, ранее Армения отказалась возвращаться в ОДКБ, отметив, что прошла точку невозврата.

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Что известно о начале евроинтеграции Армении

Армянское правительство на заседании 9 января, одобрило проект закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз". Вопрос на рассмотрение правительства представил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Министр отметил, что в последние годы Армения и ЕС имели достаточно интенсивные и динамичные отношения.

Очевидно, что ЕС имеет очень богатые демократические традиции, сильные демократические институты, свободную конкурентную среду, современную экономику и передовую науку. Вы, господин премьер-министр, также заявили в Европарламенте, что Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным,

– сказал он.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято только путем всенародного референдума.

"На данном этапе, до принятия решения о проведении референдума, мы должны обсудить с ЕС "дорожную карту", мы должны разработать эту карту", – сказал Пашинян.

В предыдущие месяцы в рамках инициативы "Евроголос" в Армении происходил сбор подписей с требованием немедленно начать процесс вступления в ЕС.