Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на News.am. До слова, раніше Вірменія відмовилася повертатися в ОДКБ, зазначивши, що пройшла точку неповернення.

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Що відомо про початок євроінтеграції Вірменії

Вірменський уряд на засіданні 9 січня, схвалив проєкт закону "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу". Питання на розгляд уряду представив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.

Міністр зауважив, що в останні роки Вірменія та ЄС мали досить інтенсивні та динамічні відносини.

Очевидно, що ЄС має дуже багаті демократичні традиції, сильні демократичні інститути, вільне конкурентне середовище, сучасну економіку і передову науку. Ви, пане прем'єр-міністр, також заявили в Європарламенті, що Вірменія готова бути настільки близькою до ЄС, наскільки ЄС вважає це можливим,

– сказав він.

Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що рішення про вступ країни до ЄС може бути ухвалене лише шляхом всенародного референдуму.

"На даному етапі, до ухвалення рішення про проведення референдуму, ми маємо обговорити з ЄС "дорожню карту", ми маємо розробити цю карту", – сказав Пашинян.

В попередні місяці в рамках ініціативи "Євроголос" у Вірменії відбувався збір підписів з вимогою негайно розпочати процес вступу до ЄС.